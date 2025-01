Usa, Massolo: Dazi? "Rapporto Trump-Meloni funzionale a fare bene dell'Europa"

"Tra Trump e Meloni c'è sicuramente sintonia e il rapporto tra i due è funzionale anche a fare il bene dell'Europa". Così Giampiero Massolo, senior advisor dell'Ispi, ha parlato all'Adnkronos di vari temi legati alla cerimonia d'insediamento di Donald Trump, dal significato della presenza di Giorgia Meloni per l'Italia, l'Europa e l'Africa, fino al messaggio mandato da Pechino con la presenza del vicepresidente Han Zheng.

Dopo il discorso di Trump, assume ancora più valore il ruolo di "interlocutore scelto" di Meloni e dell'Italia. "La premier lo ha detto chiaramente: vanno tenuti aperti i canali con gli Stati Uniti. Con la passata amministrazione Biden ce ne erano di più, ora meno ma vanno comunque alimentati", ha spiegato Massolo. Il rapporto Trump-Meloni può permettere all'Europa di evitare dazi e scontri commerciali? "Tra i due c'è sicuramente sintonia, come si era visto già dal primo incontro di Parigi", a dicembre, e questo è importante per essere "sicuri che non ci siano malintesi". "Chiunque possa parlare a Trump dell'Europa e all'Europa di Trump, è benvenuto - ha aggiunto l'ex segretario generale della Farnesina - Quindi in questo senso la posizione di Meloni è positiva".

Meloni può essere anche un ponte tra Usa e Africa? "In aree di crisi come il Sahel", ha spiegato Massolo, "è fondamentale la sinergia tra Europa e Stati Uniti", e in questo senso il canale diretto tra Donald Trump e Giorgia Meloni, "può essere positivo". "Abbiamo bisogno della presenza americana in Europa e che ci sia una sinergia d'interessi - ha detto Massolo - soprattutto nelle aree di crisi come Medio Oriente, Ucraina e Sahel, il coinvolgimento degli Stati Uniti permette che se ne parli, e questo aiuta la sinergia a svilupparsi".

Massolo, a proposito del discorso di insediamento di due giorni fa, ha sottolineato che "Trump in mezz'ora ha toccato tutti i temi portanti della sua campagna elettorale", su tutti "tutela della sicurezza e discontinuità con la precedente amministrazione Biden", ma il tycoon è interessato soprattutto a parlare "alla pancia del Paese". Nel discorso c'è stata forse meno politica estera di quanto ci si aspettasse, ma a Trump interessava ribadire che "il popolo americano ha parlato, avallando il suo programma politico" e affermando l'idea dell'"eccezionalismo americano".

Il leader repubblicano si vede come un "pacificatore per una 'pax americana'", per lui "fare grande l'America" significa anche fare "il bene del mondo". Ma occhio a definirlo "isolazionista": per l'ambasciatore, Trump è un "unilateralista" per cui l'approccio "America First riequilibra i destini del mondo". Trump crede nel "mostrare la forza senza la necessità di usarla", evitando coinvolgimenti diretti in conflitti, e ha ascritto a questa sua linea il raggiungimento di un accordo per la tregua a Gaza.

L'ambasciatore ha infine provato a spiegare il significato della presenza alla cerimonia del vicepresidente cinese Han Zheng. Trump ritiene gli Usa "il metronomo del mondo", ed è in questa chiave che va letto il sorprendente invito all'inaugurazione per il presidente cinese Xi Jinping, che hai poi scelto di mandare il vice Han Zheng al suo posto. "Il messaggio di Trump è chiaro: sono pronto a negoziare, ma la situazione va riequilibrata - ha spiegato Massolo - C'è margine".

Significativa anche la scelta da parte di Pechino di mandare a Washington proprio Han, "a tutti gli effetti delegato di Xi", e "normalizzatore" delle proteste di Hong Kong del 2020. Per la Cina, "è un po' come dire: se accogli la mia ragione di Stato, io accoglierò la tua", e così facendo "mette sul piatto un rapporto tra uguali", ha concluso l'ex segretario generale della Farnesina.