Usa, Nyt: famiglia Murdoch raggiunge accordo su successione

Lachlan assumerà il controllo di un nuovo trust di famiglia garantendo che l'impero mediatico del padre mantenga il suo orientamento conservatore

Rupert Murdoch - AFP
08 settembre 2025 | 23.05
Redazione Adnkronos
L'epica battaglia per la successione della famiglia Murdoch, lunga decenni, ha raggiunto un finale multimiliardario. Lo rivela il New York Times, secondo cui Lachlan Murdoch assumerà il controllo di un nuovo trust di famiglia in un accordo del valore di 3,3 miliardi di dollari, garantendo che l'impero mediatico del padre mantenga il suo orientamento conservatore.

Secondo i termini dell'accordo, i tre fratelli maggiori di Lachlan riceveranno 1,1 miliardi di dollari ciascuno per tutte le loro azioni nell'impero, attualmente detenute nel trust di famiglia esistente, che verrà sciolto. L'accordo prevede la fine del contenzioso in corso tra Rupert e Lachlan, 54 anni, e i tre fratelli sul trust. Verrà creato un nuovo trust della famiglia Murdoch che includerà Lachlan e le sue due sorelle minori, Grace e Chloe. Tale trust deterrà la partecipazione di controllo nelle due principali società mediatiche di Murdoch, Fox Corporation e News Corp. L'accordo è complesso e prevede prestiti, holding e vendite di azioni. I dettagli sono stati definiti alla fine della scorsa settimana.

L'accordo non comporterà alcun cambiamento immediato; Lachlan gestisce già l'attività di Murdoch da diversi anni. Tuttavia, chiarisce l'incertezza sul futuro dell'azienda, consolidando la sua leadership a lungo termine. Il nuovo trust scadrà nel 2050 e garantirà a Lachlan di mantenere il controllo dell'impero almeno fino ad allora.

