Usa, uomo del Minnesota si finge agente Fbi per liberare Mangione: arrestato

A compiere l'impresa il 35enne Mark Anderson

Luigi Mangione - Fotogramma
29 gennaio 2026 | 22.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo originario del Minnesota è stato arrestato per essersi spacciato per un agente dell’Fbi dopo essersi presentato in un carcere federale di New York sostenendo di avere un ordine del tribunale per la liberazione di un detenuto, identificato da una fonte delle forze dell’ordine come Luigi Mangione, il 26enne italoamericano condannato per l'omicidio del Ceo della United Healthcare, Brian Thompson a New York. Lo riferisce Nbc News.

Secondo l’atto d’accusa depositato presso il tribunale federale di Brooklyn, il 35enne Mark Anderson è stato fermato mercoledì sera al Metropolitan Detention Center dopo che alcuni detenuti impiegati nella struttura gli avevano chiesto di esibire le credenziali. Anderson avrebbe mostrato una patente del Minnesota e dichiarato di essere un agente dell’Fbi in possesso di documenti "firmati da un giudice" che autorizzavano il rilascio di un detenuto. Nel suo zaino, gli agenti del Bureau of Prisons hanno trovato un forchettone da griglia e una lama circolare in acciaio simile a un tagliapizza. Fonti investigative riferiscono che Anderson era arrivato a New York per un’opportunità di lavoro poi sfumata e che stava lavorando in una pizzeria.

