Valanga nella Sierra Nevada, 10 sciatori dispersi

Il gruppo di 16 sciatori, tra cui quattro guide, è rimasto travolto mentre sciava fuori pista

18 febbraio 2026 | 15.22
Redazione Adnkronos
Dieci sciatori risultano dispersi a seguito di una valanga che si è verificata ieri in California. Ad annunciarlo sono state le autorità locali, precisando che la slavina ha colpito Castle Peak, nella Sierra Nevada, nella parte settentrionale dello stato.

Un gruppo di 16 sciatori, tra cui quattro guide, è rimasto travolto mentre sciava fuori pista, secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Nevada. "Almeno sei sciatori sono sopravvissuti alla valanga e si trovano ancora sul posto, in attesa di soccorso, mentre gli altri 10 sono stati dichiarati dispersi", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo in un comunicato.

"Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso e impegnano 46 soccorritori. Le condizioni meteorologiche restano estremamente pericolose". Un avviso di allerta valanghe era in vigore ieri per avvisare dell'elevato rischio. Da domenica la California è stata colpita da una tempesta che ha portato forti piogge a Los Angeles, nel sud, e abbondanti nevicate sulle montagne nel nord dello stato.

