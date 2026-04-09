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Mariani a Leonardo, Descalzi e Cattaneo confermati a Eni e Enel: le nomine del Mef

La scelta sulla base sia della continuità manageriale che sulla ricerca di nuovi equilibri

Mariani, Descalzi e Cattaneo (Fotogramma)
Mariani, Descalzi e Cattaneo (Fotogramma)
10 aprile 2026 | 00.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze accelera sul rinnovo dei vertici delle partecipate. Il Mef ha depositato, infatti le liste per i nuovi Consigli di amministrazione di Eni, Leonardo ed Enav, delineando un quadro che punta sulla continuità manageriale in alcuni casi e su nuovi equilibri in altri.

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Eni, Descalzi resta ad. Di Foggia alla presidenza

Per Eni, l’assemblea degli azionisti è convocata il 6 maggio. Il Mef, azionista tramite Cassa Depositi e Prestiti, ha confermato Claudio Descalzi come amministratore delegato, puntando sulla continuità nella gestione del gruppo energetico. Per la presidenza è indicata Giuseppina Di Foggia. Completano la lista dei consiglieri Matteo Petrella, Cristina Sgubin, Benedetta Fiorini e Stefano Cappiello.

Leonardo, nuova governance con Macrì e Mariani

Per Leonardo, assemblea prevista il 7 maggio. Il Mef, primo azionista, ha indicato Francesco Macrì come presidente e Lorenzo Mariani come amministratore delegato. Nel nuovo Cda entrano Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Rosalba Veltri, Trifone Altieri, Cristina Manara e Francesco Soro.

Enav, Pappalardo presidente. De Biasio ad

Per Enav, l’assemblea è convocata il 14 maggio. Il Mef, azionista di maggioranza, ha indicato Sandro Pappalardo come presidente e Igor De Biasio come amministratore delegato. Completano la lista dei consiglieri Stella Mele, Stefano Arcifa, Antonella Ballone e Cristina Vismara.

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