"L'amore è nell'aria e la vita è migliore con te al mio fianco, non vediamo l'ora di condividere insieme il cammino nella vita". L'ex campione di golf Tiger Woods ha ufficializzato così la sua relazione sentimentale con l'ex nuora di Donald Trump, Vanessa Kay Trump (nata Vanessa Pergolizzi). Classe 1977 e originaria di Manhattan, con un padre italiano e una madre di origini danesi, l'ex moglie del figlio del presidente americano Donald Trump Jr è stata attrice e modella, prima di diventare "mamma a tempo pieno".

Vanessa Trump è una newyorkerse doc: cresciuta nell'Upper East Side, ha frequentato la Dwight School e successivamente il Marymount Manhattan College. Dopo gli studi ha intrapreso la carriera di modella, firmando un contratto con la Wilhelmina Models, e ha recitato nel film 'Tutto può succedere - Something's Gotta Give' (2003). Nel 2010 ha lanciato una linea di borse chiamata La Poshett. In passato, ha anche co-gestito un nightclub chiamato 'Sessa' insieme a sua sorella Veronika.

Nel 1998, durante una festa al nightclub Moomba di New York, fu vista scambiarsi effusioni con Leonardo DiCaprio, facendo pensare a un possibile flirt, poi smentito dall'entourage dell'attore. Tra il 1998 e il 2001, Vanessa ebbe una relazione con il principe saudita Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud, passata anche da una convivenza e conclusasi, secondo il tabloid Page Six, a un passo dal matrimonio, quando il principe tornò definitivamente in Arabia Saudita dopo gli attentati dell'11 settembre.

Nel 2005, Vanessa sposò - con tanto di cerimonia a Mar-a-Lago -Donald Jr., primogenito del presidente americano e Ivana Trump. La coppia ha avuto cinque figli: Kai Madison, Donald John III, Tristan Milos, Spencer Frederick e Chloe Sophia. Dopo tredici anni di matrimonio, nel 2018, hanno annunciato il divorzio.

Dopo una lunga pausa dai riflettori, Vanessa Trump è tornata a far parlare di sé intorno alla fine del 2024, quando i tabloid hanno iniziato a sospettare di una relazione con Tiger Woods dopo aver scoperto che i figli dei due frequentavano la stessa scuola e condividevano la passione per il golf.

Ufficializzando la relazione, l'ex campione di golf ha chiesto privacy per la coppia, in linea con il profilo relativamente basso sempre mantenuto dalla donna, che negli anni ha preferito dedicarsi sempre più alla crescita dei figli e meno alle apparizioni mediatiche.