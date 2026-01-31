circle x black
Venezuela, Rodriguez annuncia l'amnistia per i prigionieri politici

La famigerata prigione El Helicoide verrà trasformata in centro culturale e sportivo

Delcy Rodriguez - Fotogramma /Ipa
31 gennaio 2026 | 08.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La presidente ad interim venezuelana, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'amnistia per i prigionieri politici che ancora rimangono in prigione, dopo le scarcerazioni avviate dopo la cattura di Nicolas Maduro da parte degli americani il tre gennaio scorso. "Abbiamo deciso di presentare una legge di amnistia generale che copre tutto il periodo politico, di violenza politica dal 1999 ad oggi", ha annunciato, nel discorso tenuto alla Corte Suprema in occasione dell'apertura del nuovo anno giudiziario, Rodriguez spiegando che la misura sarà presentata con massima urgenza all'Assemblea Nazionale.

Secondo l'ex vice di Maduro, che da settimane riceve attestati di stima e fiducia da parte di Donald Trump e la sua amministrazione, l'aministia servirà a "riparare le ferite lasciate dal confronto politico attraverso la violenza e l'estremismo" e a "ripristinare giustizia e convivenza nel nostro Paese". Dall'amnistia saranno escluse le persone condannate per omicidio, narcotraffico, corruzione e gravi violazioni dei diritti umani.

Rodriguez ha anche annuncio l'avvio di "una grande consultazione nazionale" con l'obiettivo di arrivare "ad un nuovo sistema di giustizia" ed ha chiesto la collaborazione di tutte le cariche istituzionali all'iniziativa che sarà guidata dal ministro dell'Interno, Diosdado Cabello. Ed infine ha detto che verrà chiusa la famigerata prigione di El Helicode, il centro di detenzione operato dai servizi segreti bolivariani Sebin nel centro di Caracas, e l'edificio verrà riconvertito "in centro sociale, sportivo, culturale e commerciale".

