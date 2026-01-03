circle x black
Cerca nel sito
 

Venezuela, italiana a Caracas sotto choc: "Casa tremava per esplosioni, file infinite ai negozi"

La testimonianza dopo l'attacco Usa

Caracas - Afp
Caracas - Afp
03 gennaio 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Tremava a ogni esplosione la casa'' dove vive a Caracas, ''il bombardamento ci ha svegliati'', anche se siamo ''lontani dal centro degli eventi''. Lo racconta al telefono con l'Adnkronos Dora Gallo, rappresentante della comunità italiana a Caracas: "Stiamo bene, grazie a Dio!'', ma ''siamo ancora sotto choc per quello che sta succedendo a Caracas''.

Dopo l'attacco condotto dagli Stati Uniti e la cattura del presidente Nicolas Maduro, Gallo è uscita di casa e ha trovato una città deserta. ''Per strada non ci sono auto, né moto, e non ho visto nemmeno militari'', ha raccontato. ''Poco fa sono andata al supermercato per comprare il necessario per mio figlio di due anni e c’erano solo file interminabili di persone'', ha aggiunto la cittadina italiana nata in Venezuela.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Venezuela attacco Stati Uniti venezuela attacco usa italiana a caracas
Vedi anche
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza