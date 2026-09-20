Il ladro entra in casa, c'è un cane da guardia. Più o meno. E' un labrador e... fa le feste all'intruso. Rimbalza sui social e diventa virale il video che documenta la 'performance' di Nash, un labrador di circa 45 chili che avrebbe dovuto contribuire a proteggere la casa del suo padrone, a San Diego.

Le telecamere installate nell'abitazione, in realtà, mostrano che Nash non è stato proprio impeccabile lo scorso 5 settembre. Un uomo ha fatto irruzione nella casa e ha letteralmente fatto i propri comodi indisturbato. Ha frugato in giro e nel frigo, ha consumato cibo e bevande, si è spogliato e ha schiacciato un pisolino.

WATCH: A golden retriever greets a break-in intruder with his dog toy while the vacationing house owners watch on their camera system and call police. #MorninginAmerica pic.twitter.com/N0Y7ul3Mhv — NewsNation (@NewsNation) September 17, 2026

E Nash? Il labrador, confermando tutti i luoghi comuni sulla razza non propriamente 'feroce', ha accolto il visitatore con entusiasmo. Ha assistito alle attività dell'intruso scondinzolando e - come se non bastasse - ha portato anche i propri giochi per socializzare al massimo. La famiglia proprietaria della casa ha verificato la violazione di domicilio attraverso un'app e ha chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato l'intruso. Nash, ovviamente, ha fatto le feste anche ai poliziotti...