La protesta di Just Stop Oil subito dopo la condanna di due giovani, accusate dello stesso reato, in due diversi episodi

Tre sostenitori del gruppo 'Just Stop Oil', due donne e un uomo, hanno lanciato zuppa di colore arancione contro due dipinti di Vincent van Gogh, esposti alla mostra 'Poets and Lovers' alla National Gallery di Londra, rende noto la Bbc.

Solo poche ore fa è arrivata la condanna di altre due attiviste dello stesso movimento. Phoebe Plummer, di 23 anni, è stata condannata a due anni di carcere, e Anna Holland, 22 anni, a 20 mesi, per aver imbrattato il dipinto Girasoli di van Gogh nell'ottobre del 2022 e per aver causato danni per 10mila sterline alla cornice dorata della tela protetta dal vetro. Uno dei due dipinti colpiti oggi, Girasoli 1888, è quello che era stato imbrattato da Plummer e Holland due anni fa.