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Va dall'oculista per un controllo ma scopre di avere la sclerosi multipla: la storia di Andrea

La donna si era svegliata con la vista offuscata e dopo un controllo le è arrivata la diagnosi choc

Immagine di repertorio
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13 novembre 2026 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quello che doveva essere un semplice controllo agli occhi si è trasformato in incubo per una donna americana della Georgia, Andrea Medford, che proprio dopo una visita dall'oculista ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. La sua storia è stata riportata dalla rivista People.

Dopo essersi svegliata con la vista offuscata da un occhio, Andrea si è rivolta ad un centro specializzato per capire cosa stesse succedendo. Era il giugno del 2024: la dottoressa Rebecca Briggs Garnier ha sottoposto Medford ad alcuni esami della vista, tra cui il test del tappo rosso. Le ha diagnosticato una neurite ottica, una condizione che si verifica quando un’infiammazione danneggia il nervo ottico. "Poi è rientrata nella stanza, mi ha consegnato un foglio e ha detto che sarei dovuta andare al pronto soccorso", ha aggiunto Medford.

E' stato proprio in ospedale che è arrivata la diagnosi di sclerosi multipla. "Una volta arrivata nella mia stanza in ospedale, un medico del pronto soccorso è entrato e mi ha detto che dovevamo parlare della documentazione e della mia diagnosi di sclerosi multipla", ha raccontato. Andrea è rimasta ricoverata per una settimana prima che la vista tornasse sotto controllo. Da quando le è stata diagnosticata la malattia, Medford non ha più avuto riacutizzazioni. Riferendosi a Briggs Garnier, ha dichiarato: "Se non fosse stato per lei, non saprei di avere la sclerosi multipla".

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