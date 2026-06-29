Von der Leyen incontra i giganti bancari: Santander, Bnp Paribas e SocGen a Bruxelles

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, incontra a Bruxelles i vertici di Santander, Bnp Paribas e Société Générale per colloqui.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen riceve oggi a Bruxelles Ana Botín, presidente esecutiva del Banco Santander, Jean Lemierre, presidente di Bnp Paribas, e Slawomir Krupa, amministratore delegato di Société Générale, come ha preannunciato la portavoce Paula Pinho venerdì scorso, senza dare dettagli sui motivi della riunione.

La presidente oggi incontrerà anche la presidente della Bei, Nadia Calvino, nonché la copresidente del gruppo dei Verdi/Ale nel Parlamento Europeo, Terry Reintke.

La presidente della Commissione si recherà poi nel Caucaso, prima in Azerbaigian, dove mercoledì incontrerà il presidente Ilham Aliyev, e poi in Armenia, dove giovedì vedrà il premier Nikol Pashinyan. Infine, giovedì 2 e venerdì 3 luglio sarà in Irlanda, per l'avvio della presidenza di turno irlandese.