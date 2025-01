La Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha cancellato tutti i suoi viaggi in programma per le prime due settimane di gennaio per guarire da una "grave polmonite", che le impedirà - tra le altre - di recarsi in Polonia per l'avvio formale della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue.

Von der Leyen, 66enne da poco confermata per un secondo mandato, non si recherà nemmeno a Lisbona, mentre il viaggio previsto a Danzica per l'inizio formale della presidenza polacca sarà solo rinviato. Lo hanno riferito a Europa Press fonti dell'esecutivo Ue.