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Von der Leyen prepara il Kids Act: la nuova legge Ue per la protezione dei bambini

La presidente della Commissione la presenterà giovedì a Bruxelles, dopo averne annunciato i contenuti nel discorso sullo stato dell'Unione dopodomani a Strasburgo

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen - Fotogramma/Ipa
La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen - Fotogramma/Ipa
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14 settembre 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea lavora ad un Kids Act, una legge Ue per i bambini. Lo ha annunciato il vice portavoce capo Olof Gill.

Domani a Strasburgo durante il collegio, ha detto durante il briefing con la stampa a Bruxelles, "i commissari si confronteranno inoltre su una bozza di proposta per un Eu Kids Act, che sarà adottata nel corso della settimana mediante procedura scritta. La proposta sarà presentata giovedì dalla presidente Ursula von der Leyen e dalla vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen, qui al Berlaymont", ha concluso.

Il giorno prima, mercoledì, la presidente von der Leyen terrà il suo discorso sullo stato dell'Unione, dal quale sono attesi annunci nel campo della tutela dai minori dai danni provocati da social e uso delle nuove tecnologie, mentre si moltiplicano le iniziative in questo senso tra gli Stati membri, cosa che rischia di aumentare la frammentazione del mercato unico Ue.

La procedura scritta prevede che il testo venga inviato ai commissari: si intende approvato se nessuno solleva obiezioni. Se vengono sollevate, viene discusso in collegio. Se ti tratta di un atto legislativo, poi, deve passare al vaglio di Consiglio e Parlamento prima di diventare legge.

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Ue Kids Act Ursula von der Leyen legge bambini Ue
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