circle x black
Cerca nel sito
 

William e Kate, 15 anni fa le nozze da favola: ecco come festeggiano oggi

Si sposarono il 29 aprile 2011. Insieme hanno avuto tre figli: George, Charlotte e Louis

Kate e William nel giorno delle loro nozze - Ipa
Kate e William nel giorno delle loro nozze - Ipa
29 aprile 2026 | 21.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 6 minuti

Sono passati 15 anni dal 'sì' di William e Kate, nell'abbazia di Westminster, il 29 aprile 2011. Da allora i due hanno avuto tre figli, George, Charlotte e Louis, sono stati nominati principe e principessa di Galles (dopo la morte di Elisabetta II e l'incoronazione di Carlo III) e hanno affrontato insieme la diagnosi di tumore di Kate.

CTA

Questo quindicesimo anniversario lo hanno trascorso insieme, in pubblico, scegliendo di fare una visita all'organizzazione benefica IntoUniversity, che proprio nel 2011 beneficiò del Royal Wedding Gift Fund e che continua a fornire supporto accademico a chi ne ha bisogno. Nelle foto pubblicate sui social ufficiali della coppia, Kate indossa una giacca celeste e una collana con le iniziali dei tre figli, mentre William una camicia dello stesso colore, portata senza cravatta, e una giacca scura.

Per celebrare l'anniversario sui social è stata anche condivisa una foto inedita della famiglia, scattata in Cornovaglia - riporta la Bbc - dal fotografo Matt Porteous, durante le vacanze di Pasqua. Nello scatto la famiglia al completo è sdraiata sull'erba a piedi nudi, tutti in shorts, tranne la principessa di Galles. "Festeggiando 15 anni di matrimonio", è la breve descrizione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
william e kate william e kate matrimonio william e kate ultime notizie william ultime notizie oggi
Vedi anche
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza