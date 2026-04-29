Si sposarono il 29 aprile 2011. Insieme hanno avuto tre figli: George, Charlotte e Louis

Sono passati 15 anni dal 'sì' di William e Kate, nell'abbazia di Westminster, il 29 aprile 2011. Da allora i due hanno avuto tre figli, George, Charlotte e Louis, sono stati nominati principe e principessa di Galles (dopo la morte di Elisabetta II e l'incoronazione di Carlo III) e hanno affrontato insieme la diagnosi di tumore di Kate.

Questo quindicesimo anniversario lo hanno trascorso insieme, in pubblico, scegliendo di fare una visita all'organizzazione benefica IntoUniversity, che proprio nel 2011 beneficiò del Royal Wedding Gift Fund e che continua a fornire supporto accademico a chi ne ha bisogno. Nelle foto pubblicate sui social ufficiali della coppia, Kate indossa una giacca celeste e una collana con le iniziali dei tre figli, mentre William una camicia dello stesso colore, portata senza cravatta, e una giacca scura.

Per celebrare l'anniversario sui social è stata anche condivisa una foto inedita della famiglia, scattata in Cornovaglia - riporta la Bbc - dal fotografo Matt Porteous, durante le vacanze di Pasqua. Nello scatto la famiglia al completo è sdraiata sull'erba a piedi nudi, tutti in shorts, tranne la principessa di Galles. "Festeggiando 15 anni di matrimonio", è la breve descrizione.