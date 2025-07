"Non sapevo cosa dire". Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner ha incontrato la famiglia reale per una chiacchierata a tema tennistico. In conferenza stampa, l'azzurro ha confessato di aver provato un comprensibile imbarazzo all'inizio dell'incontro speciale. Sinner ha incontrato il principe William e la principessa Kate accompagnati dai principini George e Charlotte. Sinner ha espresso la propria gratitudine: "Grazie per essere venuti. È stato un onore giocare di fronte a tutti voi, quindi grazie tante". Kate Middleton si è detta colpita dalla prestazione: "È stata una partita fantastica a cui assistere anche per noi. Impressionante e anche fonte d’ispirazione", ha detto rivolgendosi al figlio George.

Sinner ha poi chiesto al principino e alla sorellina Charlotte: "Anche voi giocate a tennis?", ottenendo un "Yeah" deciso. Alla domanda su quale racchetta usassero, entrambi hanno risposto: "Yonex", e Sinner ha annuito: "Ok, è buona". Kate si è informata sui prossimi impegni: "Ora ti prendi una pausa?", e Sinner ha confermato: "Sì, ora mi riposo un po’ prima di andare negli Stati Uniti". Ha aggiunto che questa vittoria è stata ancora più speciale: "È stato bello stavolta perché tutta la mia famiglia era con me, di solito non viaggiano con me".

William ha chiesto notizie del suo stato fisico: "Come sta il tuo braccio?", e Sinner ha ammesso: "Qualche giorno fa non molto bene", spiegando poi con un gesto che la situazione era migliorata. Prima di congedarsi, ha firmato palline per George e Charlotte. Kate l'ha ringraziato e gli ha chiesto se avesse visto il proprio nome sulla lavagna dei campioni: "Hai visto il tuo nome scritto sulla lavagna insieme agli altri?". E Sinner ha concluso con emozione: "Sì, è una sensazione incredibile. Vedere tutti quei nomi e poi il mio è stato ‘wow’, veramente incredibile".