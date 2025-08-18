La Casa Bianca ha chiesto a Kiev se il presidente Volodymyr Zelensky si presenterà in giacca e cravatta al vertice con Donald Trump nello Studio Ovale previsto nelle prossime ore. Lo rende noto il giornalista di Axios Barak Ravid, citando due fonti informate. La questione dell'abbigliamento del leader ucraino è tornata d'attualità dopo il precedente incontro di febbraio, segnato da tensioni e in cui il presidente americano criticò con sarcasmo la tenuta militare di Zelensky: "Oggi è tutto elegante", aveva detto accogliendolo alla West Wing.

Secondo Axios, Zelensky opterà per la stessa giacca nera, indossata al vertice Nato nei Paesi Bassi a giugno, "uno stile da completo ma non un vero e proprio abito", senza cravatta. In quell'occasione, Trump aveva apprezzato il cambio di look, definendolo "come una persona normale, non folle".

Un consigliere del presidente ha scherzato che "sarebbe un buon segnale di pace se Zelensky indossasse un abito", ma ha aggiunto di non aspettarselo. Malgrado le divergenze passate, gli alleati di Trump assicurano che il nuovo vertice non sarà un déjà-vu: "Entrambi hanno fatto molta strada" e questa volta saranno affiancati anche da leader europei, elemento che darà "un volto molto diverso all’incontro".

Cosa ha detto Zelensky

Zelensky non ha toccato l'argomento sui social, ma su X ha scritto: "Con il presidente Trump oggi discuteremo di questioni chiave". "La macchina da guerra russa continua a distruggere vite nonostante tutto". "Putin commetterà omicidi dimostrativi per mantenere la pressione sull'Ucraina e sull'Europa, nonché per umiliare gli sforzi diplomatici. È proprio per questo motivo che stiamo cercando assistenza per porre fine a queste uccisioni. Ecco perché sono necessarie garanzie di sicurezza affidabili".

"Ecco perché la Russia non dovrebbe essere ricompensata per la sua partecipazione a questa guerra. La guerra deve finire. Mosca deve sentire la parola: 'Stop' ", ha aggiunto Zelensky. I russi "sono consapevoli che oggi a Washington si terrà un incontro che affronterà la questione della fine della guerra" e intanto hanno condotto "un attacco dimostrativo e cinico" sull'Ucraina, uccidendo "deliberatamente persone, in particolare bambini".

"Tutti cercano una pace dignitosa e una vera sicurezza. E proprio in questo momento, i russi stanno attaccando Kharkiv, Zaporizhzhia, la regione di Sumy e Odessa, distruggendo edifici residenziali e le nostre infrastrutture civili", ha proseguito Zelensky, denunciando almeno 10 morti tra Kharkiv e Zaporizhzhia e un raid "deliberato da parte della Russia contro un impianto energetico a Odessa, di proprietà di un'azienda azera, il che implica che si trattasse di un attacco non solo contro di noi, ma anche contro le nostre relazioni e la nostra sicurezza energetica".