Per la prima volta in 37 anni la Bbc non trasmetterà la diretta dall'Abbazia di Westminster della cerimonia per il Commonwealth Day. La cancellazione della copertura dell'evento, nel palinsesto dell'emittente dal 1989, è la prova del declino dell'establishment e un segnale d'allarme per i Windsor, secondo una storica della famiglia reale. Tessa Dunlop ha detto al Mirror che "l'abbandono da parte della Bbc del servizio sul Commonwealth è la prova del declino dell'establishment, che include quattro istituzioni precedentemente venerate: la Bbc, la Famiglia Reale, la Chiesa d'Inghilterra e il Commonwealth. Più specificamente, è un segnale d'allarme per la Famiglia Reale: le cose non sono più come prima".

La celebrazione annuale del Commonwealth vedrà la più grande partecipazione di membri anziani della famiglia reale, ma al suo posto la Bbc trasmetterà 'Escape to the Country', un programma che tratta di potenziali acquirenti che vanno a caccia della casa perfetta lontano dalla città. Si potrebbe immaginare che la scelta dell'emittente pubblica britannica rispecchi il disamore crescente del pubblico per la famiglia reale, dopo lo scandalo Epstein che ha coinvolto Andrew Mountbatten-Windsor.

Tuttavia, la decisione di cancellare la diretta è stata duramente criticata, mentre la Bbc, che invece "prevede di coprire il servizio su tutte le sue piattaforme, compresi i notiziari di Bbc One e il canale di notizie in streaming", ha spiegato che "la decisione di non trasmettere (la diretta) della cerimonia del Commonwealth Day, come abbiamo fatto negli anni precedenti, riflette le difficili scelte che dobbiamo fare alla luce delle nostre difficoltà finanziarie".

Trasmessa dalla Bbc dal 1989, Il Commonwealth Day funge da collegamento tra il Regno Unito e le 56 nazioni del Commonwealth, con i suoi 2,7 miliardi di cittadini. Ogni anno, numerosi membri della famiglia reale partecipano alla cerimonia; quest'anno si prevede la presenza di Re Carlo, della Regina Camilla, del Principe William e della Principessa Kate. Si prevede che la Spice Girl Geri Horner e Oti Mabuse di 'Strictly Come Dancing' terranno delle letture per i 1.800 partecipanti alla cerimonia. Tuttavia, invece della consueta copertura della cerimonia, gli spettatori guarderanno una coppia canadese esplorare la casa dei loro sogni nelle Lowlands Centrali della Scozia. La decisione dell'emittente nazionale ha scatenato polemiche, con l'autrice reale e caporedattrice di Majesty Magazine, Ingrid Seward, che ha dichiarato al The Sun : "È una decisione ridicola e spaventosa. La Bbc lo fa da anni, ed è la data più importante nell'agenda per celebrare il Commonwealth. Se anche la Bbc non ritiene che valga la pena parlarne e celebrarlo, nonostante il suo enorme significato culturale per gli stati membri e la monarchia, allora il Commonwealth potrebbe perdere importanza con il passare degli anni".