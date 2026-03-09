circle x black
Cerca nel sito
 

Commonwealth day, la Bbc non trasmette la diretta: è il segno del declino dei Windsor?

Ė la prima volta in 37 anni che la tv di Stato britannica non segue la cerimonia all'Abbazia di Westminster. Per la storica della famiglia reale Tessa Dunlop "è la prova del declino dell'establishment"

La sede della Bbc - Afp
La sede della Bbc - Afp
09 marzo 2026 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per la prima volta in 37 anni la Bbc non trasmetterà la diretta dall'Abbazia di Westminster della cerimonia per il Commonwealth Day. La cancellazione della copertura dell'evento, nel palinsesto dell'emittente dal 1989, è la prova del declino dell'establishment e un segnale d'allarme per i Windsor, secondo una storica della famiglia reale. Tessa Dunlop ha detto al Mirror che "l'abbandono da parte della Bbc del servizio sul Commonwealth è la prova del declino dell'establishment, che include quattro istituzioni precedentemente venerate: la Bbc, la Famiglia Reale, la Chiesa d'Inghilterra e il Commonwealth. Più specificamente, è un segnale d'allarme per la Famiglia Reale: le cose non sono più come prima".

La celebrazione annuale del Commonwealth vedrà la più grande partecipazione di membri anziani della famiglia reale, ma al suo posto la Bbc trasmetterà 'Escape to the Country', un programma che tratta di potenziali acquirenti che vanno a caccia della casa perfetta lontano dalla città. Si potrebbe immaginare che la scelta dell'emittente pubblica britannica rispecchi il disamore crescente del pubblico per la famiglia reale, dopo lo scandalo Epstein che ha coinvolto Andrew Mountbatten-Windsor.

Tuttavia, la decisione di cancellare la diretta è stata duramente criticata, mentre la Bbc, che invece "prevede di coprire il servizio su tutte le sue piattaforme, compresi i notiziari di Bbc One e il canale di notizie in streaming", ha spiegato che "la decisione di non trasmettere (la diretta) della cerimonia del Commonwealth Day, come abbiamo fatto negli anni precedenti, riflette le difficili scelte che dobbiamo fare alla luce delle nostre difficoltà finanziarie".

Trasmessa dalla Bbc dal 1989, Il Commonwealth Day funge da collegamento tra il Regno Unito e le 56 nazioni del Commonwealth, con i suoi 2,7 miliardi di cittadini. Ogni anno, numerosi membri della famiglia reale partecipano alla cerimonia; quest'anno si prevede la presenza di Re Carlo, della Regina Camilla, del Principe William e della Principessa Kate. Si prevede che la Spice Girl Geri Horner e Oti Mabuse di 'Strictly Come Dancing' terranno delle letture per i 1.800 partecipanti alla cerimonia. Tuttavia, invece della consueta copertura della cerimonia, gli spettatori guarderanno una coppia canadese esplorare la casa dei loro sogni nelle Lowlands Centrali della Scozia. La decisione dell'emittente nazionale ha scatenato polemiche, con l'autrice reale e caporedattrice di Majesty Magazine, Ingrid Seward, che ha dichiarato al The Sun : "È una decisione ridicola e spaventosa. La Bbc lo fa da anni, ed è la data più importante nell'agenda per celebrare il Commonwealth. Se anche la Bbc non ritiene che valga la pena parlarne e celebrarlo, nonostante il suo enorme significato culturale per gli stati membri e la monarchia, allora il Commonwealth potrebbe perdere importanza con il passare degli anni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Commonwealth Day Bbc Famiglia Reale Declino dell'establishment Scandalo Epstein
Vedi anche
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza