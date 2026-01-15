circle x black
Cerca nel sito
 

Harry in Gran Bretagna, l'esperta: "L'intenzione è di creare una corte rivale"

Il principe William, a conoscenza delle intenzioni del fratello, avrebbe assunto un crisis manager

Harry - Ipa
Harry - Ipa
15 gennaio 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Risolti i problemi legati alla sicurezza, il principe Harry e famiglia dovrebbero andare in Gran Bretagna a luglio, ufficialmente per un evento legato agli Invictus Games. Secondo la giornalista Kinsey Schofield (che ha un programma su YouTube dove racconta la famiglia reale britannica da una prospettiva americana), tuttavia, i giochi sono soltanto un pretesto per il duca di Sussex, dal momento che la sua vera intenzione è quella di "creare una corte rivale" a Buckingham Palace.

Parlando al 'TalkTV Breakfast Show', la Schofield ha detto di credere che Harry "non vuole essere il prossimo re, ma qui negli Stati Uniti usa il suo status reale a fini commerciali, quindi è molto importante che appaia vicino alla famiglia reale britannica". È per questo motivo, secondo la giornalista, che il vero erede al trono, il principe William, a conoscenza delle intenzioni del fratello, avrebbe assunto un crisis manager: allo scopo di affrontare preventivamente la questione prima che degeneri.

"Nel fine settimana - ha affermato - sono circolate voci secondo cui il principe William avrebbe assunto un crisis manager. Il Daily Mail suggerisce che in realtà servirebbe per Andrew, ma direi che forse lui è preoccupato del fatto che il principe Harry avrà una presenza maggiore nel Regno Unito e sta cercando di essere preparato a qualsiasi cosa ciò comporti".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
harry e meghan harry e william ultime notizie harry e william litigio harry harry torna a londra
Vedi anche
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza