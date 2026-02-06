circle x black
Meghan Markle lancia linea cioccolata per San Valentino, la prima tavoletta è per Harry

Quattro tavolette in edizione limitata: prezzo al dettaglio 62 dollari

A sinistra la confezione di cioccolato e a destra Meghan e Harry
06 febbraio 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quattro tavolette di cioccolato in edizione limitata e due creme spalmabili al gusto lampone e fragola, la Signature Chocolate Collection. Prezzo al dettaglio 62 dollari. E' la linea lanciata da Meghan Markle con il suo marchio 'As Ever' in occasione di San Valentino, dove la vera novità è una barretta di cioccolato fondente con Champenoise Brut.

Il primo a ricevere una barretta in regalo è stato proprio il 'suo' Harry, a cui Meghan ha donato una tavoletta di cioccolato bianco, il preferito dal marito, impreziosita da una ''granella di fiori'' commestibili che la rendono appunto limitata. Il regalo 'a sorpresa' è stato condiviso con una storia su Instagram, dove si vede il principe sorridente e sorpreso nel ricevere in anticipo di oltre una settimana il regalo per la festa degli innamorati.

"Una dolce sorpresa! Acquista il pacchetto Sweetheart in edizione limitata con la nostra esclusiva collezione di cioccolati As Ever x @compartes abbinata alle nostre creme spalmabili al lampone e alla fragola in una confezione ricordo, giusto in tempo per San Valentino. Un regalo per te o per la persona amata", scrive Meghan su Instagram promuovendo i prodotti. Oltre alle foto dei prodotti, la Duchessa del Sussex condivide una foto di se stessa, il cui volto è però coperto da palloncini rossi.

Meghan apprezza in modo particolare la ricorrenza di San Valentino e celebra ogni tipo di amore in questa giornata, dagli amici ai partner fino ai suoi figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. L'anno scorso ha festeggiato proprio insieme ai figli questa ricorrenza, con una colazione a tema rosso e rosa.

