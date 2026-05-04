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Reali e pollai, Carlo e Meghan: "I know my chickens"

La strategia mediatica della duchessa di Sussex nei giorni della visita del re negli Stati Uniti

Re Carlo III a New York - Afp
Re Carlo III a New York - Afp
04 maggio 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Meghan Markle "sapeva esattamente" cosa stava facendo quando ha pubblicato l'ultimo video che mostra uno scorcio della principessa Lilibet e delle sue galline, poche ore dopo che re Carlo era stato fotografato mentre dava da mangiare in un pollaio. La pensano in questo modo fonti che hanno parlato con il giornalista Rob Shuter. La duchessa di Sussex ha pubblicato su Instagram due nuove storie girate nel pollaio della sua residenza di Montecito, mentre il re stava concludendo la sua visita di stato negli Stati Uniti. In precedenza, mercoledì scorso, Charles aveva visitato una fattoria urbana ad Harlem, dove aveva dato da mangiare alle galline, visitato un orto e parlato di funghi con una scolaresca.

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In California, invece, Meghan era accompagnata nel video dal suo cioccolatiere di Los Angeles e per un breve istante si è vista anche la principessa Lilibet, vestita di rosa, giocare vicino al pollaio e dire una frase incomprensibile alla madre, che ha risposto: "Grazie tesoro". Alcune fonti affermano che la condivisione del video e la sua tempistica non siano state casuali, poiché la Duchessa voleva spostare l'attenzione dalla famiglia reale a Montecito. Una fonte ha dichiarato a Shuter: "Nel momento in cui Carlo ha iniziato a dominare il ciclo di notizie, Meghan si è mossa. Sa esattamente come funziona questo gioco. Quando il Palazzo prende slancio, lei cambia argomento, e in fretta. Non è stato spontaneo. È stata una mossa strategica."

Una fonte di Palazzo ha aggiunto: "Nessuno qui è rimasto minimamente sorpreso. Carlo riceve una copertura mediatica entusiastica e improvvisamente emerge qualcosa da Montecito. A questo punto, fa praticamente parte del ritmo. Carlo si prende i titoli dei giornali, Meghan ridefinisce la narrazione", ha affermato l'insider. "Questa è la strategia mediatica" di Meghan. E infatti il video è diventato subito virale sui social, offrendo agli spettatori esattamente ciò che Meghan si aspettava: molti clic per un momento familiare caloroso, intimo e facilmente condivisibile, che ha spostato immediatamente l'attenzione dall'Atlantico al Pacifico, in California.

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carlo meghan meghan markle carlo in usa
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