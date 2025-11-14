circle x black
Re Carlo compie 77 anni, Buckingham Palace diffonde una nuova foto ufficiale

Il re trascorre la giornata nel Galles del Sud in compagnia della regina Camilla

Re Carlo e la regina Camilla alle prese con una torta di compleanno a forma di castello, durante la visita in Galles del Sud - Ipa
Re Carlo e la regina Camilla alle prese con una torta di compleanno a forma di castello, durante la visita in Galles del Sud - Ipa
14 novembre 2025 | 16.01
Redazione Adnkronos
Re Carlo III compie oggi 77 anni e Buckingham Palace diffonde una nuova foto ufficiale del sovrano. L'immagine, scattata da Millie Pilkington, ritrae il re nella sua tenuta di Sandringham, nel Norfolk, mentre tiene in mano un bastone da pastore.

È stata pubblicata sui social media con un'emoji a forma di palloncino e il messaggio: "77 anni oggi! Grazie per le gentili parole e gli auguri per il compleanno di Sua Maestà”. Carlo trascorre il suo compleanno nel Galles del Sud in compagnia della regina Camilla, dove tra gli impegni in programma c'è l'incontro con Ruth Jones, protagonista della serie della Bbc 'Gavin and Stacey'.

Prevista anche la presenza del re e della regina Camilla e un ricevimento in occasione del 200mo anniversario del castello di Cyfarthfa.

