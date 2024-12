David Beckham ha partecipato ieri sera, martedì 3 dicembre, con la moglie Victoria Beckham al banchetto di stato a Buckingham Palace. La coppia è stata fotografata mano nella mano mentre camminava nelle sale della residenza reale insieme ad altri 150 ospiti di re Carlo e della regina Camilla. L'ex calciatore e sua moglie sono stati invitati al banchetto organizzato in onore della visita dell'emiro per via dei loro legami con il Qatar, dato che nel 2022 l'ex capitano della nazionale inglese è stato ambasciatore per la Coppa del Mondo nel Paese arabo.

Il banchetto

Sebbene siano arrivati insieme, la coppia ha rispettato la tradizione del banchetto di Stato e si è seduta separatamente: David era seduto tra il leader conservatore Kemi Badenoch e Nasser Al-Khelaifi, un uomo d'affari del Qatar e presidente del Paris Saint-Germain, la squadra di calcio francese dove Beckham ha concluso la sua carriera. La moglie Victoria, invece, ha trascorso la serata seduta accanto a Lord Levy e Lord Darzi.

Dopo che sono state pubblicate le foto della coppia al loro primo banchetto di Stato, la reazione dei fan della famiglia reale è stata immediata: molti di loro hanno ritenuto che l'ex calciatore meriti di essere insignito del titolo di Cavaliere. Un fan ha scritto su X: "Mi piacerebbe molto vedere David e Victoria Beckham ricevere il cavalierato per il lavoro che svolgono, non solo per promuovere il Regno Unito, ma anche per il loro impegno benefico". Un altro ha detto: "David Beckham cena con i reali: è solo questione di tempo per il cavalierato. Sarà ben meritato".

Durante il banchetto di Stato, l'ultimo fino al 2027 per i programmati lavori di ristrutturazione, gli ospiti hanno potuto gustare un pasto di tre portate: per antipasto hanno mangiato una leggera tortina di aragosta della Cornovaglia con uova di quaglia e foglie di insalata biologica. Come piatto principale era previsto un fagiano di Windsor avvolto in verza, purea di sedano rapa arrosto, patate gratinate con formaggio cremoso e morbido del Suffolk, salsa al tartufo e una selezione di verdure invernali. Per dessert, una bomba ghiacciata con gelato alla vaniglia biologica samoana e sorbetto alla prugna Balmoral.