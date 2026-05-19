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Re Carlo 'incontra' gli gnomi al Chelsea Garden Show, uno è proprio uguale a lui

Il sovrano in visita con la regina Camilla

Re Carlo - Afp
Re Carlo - Afp
19 maggio 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dall'incontro con Donald Trump, a fine aprile negli Stati Uniti, a quello con gli gnomi, ieri al Chelsea Flower Show. Re Carlo non fa eccezioni nei suoi incontri, specialmente se si tratta di visitare, a Londra, la più grande e importante esposizione floreale della Gran Bretagna. Con il valore aggiunto della revoca del divieto della presenza degli gnomi, per la seconda volta da parte della Royal Horticultural Society. Al sovrano è stata mostrata una fila di gnomi, tra cui uno a sua immagine, in un cottage ispirato alla sua residenza di Highgrove nel Gloucestershire.

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Nel cottage nel Giardino delle Curiosità, ad attendere Charles e la regina Camilla c'erano David Beckham e il giardiniere televisivo Alan Titchmarsh, oltre a tanti gnomi, opere d'arte, piante pendenti, gomitoli di lana, barattoli di miele e vodka. Oltre a quello che raffigurarava il sovrano, c'erano anche gli gnomi di Beckham e di Titchmarsh. La mostra floreale, come sempre, si è distinta per la notevole creatività e per il design dei giardini espositivi. Una splendida statua di legno intagliato raffigurava Madre Natura per illustrare il tema dei giardini nelle periferie delle città. E' stato inoltre presentato Il giardino della Tate Britain, che ospiterà alcune sculture chiave della collezione, fra cui una fontana e una scultura di Barbara Hepworth.

Ma tornando agli gnomi, il divieto di utilizzarli è stato revocato per la seconda volta nella storia della manifestazione, dopo essere stato abrogato nel 2013, in occasione del suo centenario. È risaputo che il Re sia un appassionato di gnomi e si dice che occasionalmente ne sposti uno nella Stumpery di Highgrove, la sua tenuta nel Gloucestershire.

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Tag
Chelsea Flower Show Royal Horticultural Society Giardino delle Curiosità Tate Britain
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