Re Carlo, la regina Camilla, i principi William e Kate e i loro figli si sono affacciati dal balcone di Buckingham Palace per assistere al passaggio delle Frecce Rosse nell'80esimo anniversario del Giorno della Vittoria in Europa. Sotto ai loro sguardi, sulla piazza antistante il Palazzo, lungo il Mall e sulle vie che conducono alla residenza ufficiale del sovrano, una folla enorme si è radunata per assistere alla celebrazione, dopo aver preso parte alla parata militare. In prima fila, sotto al balcone, hanno preso posto alcuni cadetti e veterani dell'esercito, sui palchi vip dove poco prima sedeva assieme a loro la famiglia reale prima di entrare nel Palazzo per assistere al sorvolo.

Assieme alle Red Arrows, hanno sfrecciato nei cieli di Londra anche due bombardieri Lancaster, due jet Typhoon, un aereo da pattugliamento marittimo Poseidon e l'enorme C-17 Globemaster III. Al passaggio delle Frecce, la banda ha intonato l'inno nazionale, mentre i reali sono stati fotografati con le teste rivolte verso il cielo per osservare il passaggio degli aerei. Il sorvolo è stato completato in 5 spettacolari minuti sopra il centro della capitale inglese, ma per realizzare lo spettacolo è stato necessario radunare velivoli provenienti dalle basi della Raf sparse in tutto il Paese.

Le Frecce Rosse sono passate per ultime, lasciando nel cielo scie di vapore rosso, bianco e blu, i colori della Union Flag, la bandiera britannica.