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Zelensky vuole invitare re Carlo in Ucraina: "Lo amiamo molto"

Il presidente ucraino in un'intervista al Guardian: "Mia moglie si è raccomandata, distinti saluti a Sua Maestà, e naturalmente al premier"

Volodymyr Zelensky e re Carlo III - (Ipa)
Volodymyr Zelensky e re Carlo III - (Ipa)
09 giugno 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Volodymyr Zelensky intende invitare re Carlo III per una visita di stato in Ucraina già entro l'anno. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente ucraino, nel corso di un'intervista al 'Guardian' in cui ha sottolineato gli stretti rapporti con il sovrano britannico, incontrato a più riprese e dal quale ha ricevuto una calorosa accoglienza anche dopo il catastrofico incontro nello Studio Ovale della Casa Bianca lo scorso anno con Donald Trump. Carlo sarebbe l'esponente reale di più alto rango a recarsi a Kiev dall'inizio della guerra.

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"Oggi desidero fortemente invitarlo. Non so dire dal punto di vista della sicurezza. Sì, naturalmente, vogliamo davvero che venga in Ucraina. Non so come sarà quest'anno, se sarà possibile, ma naturalmente vogliamo che venga". Zelensky ha sottolineato come Carlo continui a sostenere l'Ucraina, senza però fornire dettagli sul modo in cui assicura il suo appoggio. "Sta a Sua Maestà rispondere a queste domande".

"Abbiamo un ottimo rapporto, sapete. Questa mattina, quando ho parlato per telefono con mia moglie, con tutto il rispetto per Keir Starmer, ma mia moglie per prima cosa si è raccomandata di porgere i suoi distinti saluti a Sua Maestà, naturalmente, e poi al primo ministro, naturalmente. Quindi, ovviamente, noi, e l'Ucraina, amiamo Sua Maestà".

Sophie, la Duchessa di Edimburgo e la Principessa Anna sono gli unici membri della famiglia reale a essersi recate in Ucraina dal 2022. Tre visite sono poi state effettuate dal principe Harry, l'ultima a settembre, quando ha detto di voler fare "tutto il possibile" per contribuire alla ripresa del personale militare che ha combattuto in guerra.

Nel mese di marzo dello scorso anno il re ha invitato Zelensky nella sua tenuta di Norfolk, Sandringham, a dimostrazione dell'"incrollabile" sostegno del Regno Unito dopo l’umiliazione subita dal leader ucraino per mano di Donald Trump e Jd Vance alla Casa Bianca. I due capi di Stato si erano incontrati per la prima volta nel 2023 a Buckingham Palace.

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Ucraina Regno Unito re carlo zelensky re carlo ucraina
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