Italia-Francia, il MinistroTajani firma l’intesa per rafforzare la cooperazione economica

In occasione del Vertice intergovernativo Italia-Francia, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha partecipato al Forum Economico Italia-Francia, svoltosi a Le Cannet e dedicato ai rapporti tra i due Paesi, con la presenza di oltre 300 aziende italiane e francesi. Durante l’evento, il Ministro Tajani e il Ministro francese Jean-Noël Barrot hanno sottoscritto una Dichiarazione d’intenti finalizzata a consolidare la cooperazione economica bilaterale attraverso iniziative di coordinamento, formazione e scambio di competenze nei settori strategici di interesse comune. Nel corso del forum, il titolare della Farnesina ha inoltre presentato tre nuovi strumenti destinati a supportare le imprese italiane operanti in Francia: la Guida agli affari in Francia; il Rapporto sugli investimenti, i partenariati e il commercio bilaterale, e il Taccuino delle iniziative promozionali. L’accordo si inserisce in un contesto di relazioni economiche particolarmente dinamiche. Nel 2025 l’interscambio commerciale tra Italia e Francia ha infatti raggiunto i 112,3 miliardi di euro e continua a registrare una crescita anche nel 2026, confermando la Francia come uno dei principali partner economici dell’Italia.

Il comunicato della Farnesina