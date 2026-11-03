“La manovra punta su salari, famiglie e imprese”, la sintesi del premier

Conti in ordine, impegni mantenuti e priorità concrete per sostenere famiglie e sistema produttivo, è una delle affermazioni del Presidente del Consiglio intervenuto al Forum economico Moneta. Nel suo intervento ha delineato le principali direttrici della prossima Legge di Bilancio: tutela dei salari e del potere d’acquisto, attenzione al ceto medio, sostegno alle imprese che investono e assumono, riduzione del peso del costo dell’energia, sanità, famiglia e giovani. Una strategia improntata alla responsabilità, da realizzare in un contesto di risorse limitate, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei cittadini senza compromettere gli equilibri di finanza pubblica. Meloni ha anche sottolineato il valore dell’informazione economica e del racconto del tessuto produttivo nazionale, dalla grande industria alle PMI alle startup: “Se ci priviamo di entusiasmo e di speranza, manca il carburante che ci permette di crescere e migliorare”, un richiamo a valorizzare il talento, la resilienza e la capacità di innovazione dell’Italia.

L’intervento del Premier