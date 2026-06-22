L’agenda del premier Giorgia Meloni

Mercoledì 24 giugno alle ore 11:00, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà a Foggia alle celebrazioni per il 252esimo Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza.

Mercoledì 24 giugno 2026, nel pomeriggio, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà a Berlino alla riunione dei Leader dell'E5.

Giovedì 25 giugno, alle ore 11, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà, presso la Camera dei deputati, alla cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente.

Giovedì 25 giugno ad Antibes, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al Vertice intergovernativo Italia-Francia.

Gli eventi in agenda

Mercoledì 24 giugno 2026 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 si terrà a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica, Viale Tupini, 65, l’evento Connext Filiere. Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Tra gli interventi previsti ci sarà anche quello di Giacinto Ottaviani, Direttore Nazionale degli Armamenti, di Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale Leonardo e di Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale Fincantieri

In chiusura, dopo l’intervento istituzionale di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, le conclusioni saranno affidate al Presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

Per info e programma