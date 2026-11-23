Martedì 24 novembre, alle ore 15:30, a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presiederà la seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
Giovedì 26 novembre, Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà, a Bruxelles, alla riunione straordinaria del Consiglio europeo.
Venerdì 27 novembre, Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà, a Bruxelles, alla riunione straordinaria del Consiglio europeo.
Lunedì 30 novembre alle ore 12:00 a Palazzo Chigi, Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz.