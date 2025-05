Bonetti (Azione-IV): “Rapporto Cida-Censis evidenzia ripercussioni crisi demografica”

“Il rapporto mette in luce una delle criticità che l'Italia sta affrontando in una più ampia crisi demografica che vede una popolazione che invecchia, ma con una mancanza di servizi e di welfare adeguato per gestire la longevità e dall'altro lato uno svuotamento delle coorti giovanili con un calo delle nascite, un'emigrazione di giovani all'estero, formati e qualificati". Parole di Elena Bonetti (Azione-IV), membro della Commissione bilancio alla Camera dei deputati e presidente della Commissione Parlamentare sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, alla presentazione del 2° rapporto Cida-Censis 'Rilanciare l'Italia dal ceto medio. Riconoscere competenze e merito, ripensare fisco e welfare'.