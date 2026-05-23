Contratti, Margiotta (Confsal): "Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale manifatturiero"

"Bisogna superare la tradizionale frammentazione del sistema contrattuale manifatturiero, garantendo un nucleo uniforme di diritti, tutele e strumenti di welfare per tutti i lavoratori e, al tempo stesso, valorizzando le specificità produttive, organizzative e professionali dei diversi comparti". A dirlo Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal, alla presentazione di 'Ccnl equivalenti. Come verificare l'equivalenza delle tutele' il libro di Andrea Cafà, Cesare Damiano, Angelo Raffaele Margiotta, Adalberto Perulli, Paolo Pizzuti presentato al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma.