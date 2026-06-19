circle x black
Cerca nel sito
 

Italia-Usa, Crolla (AmCham Italy): "In momenti crisi non chiudersi, rafforzare partnership economiche"

sponsor

Il consigliere delegato della Camera di commercio americana in Italia, essenziale consolidare alleanze nelle filiere strategiche e valorizzare gli strumenti della cooperazione economica bilaterale

Simone Crolla, consigliere delegato AmCham Italy
Simone Crolla, consigliere delegato AmCham Italy
19 giugno 2026 | 20.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"In una fase di incertezza geopolitica ed economica, il modo migliore per superare la crisi non è chiudersi, ma investire in un autentico 'peace through commerce': rafforzare le partnership economiche tra Italia e Stati Uniti come strumento di stabilità e crescita condivisa. Anche quando emergono divergenze politiche di breve periodo tra le leadership di governo su singoli dossier, la profondità dei legami industriali, tecnologici e finanziari resta un ancoraggio fondamentale. Proprio per questo è essenziale consolidare alleanze nelle filiere strategiche e valorizzare gli strumenti della cooperazione economica bilaterale: sono la migliore garanzia di resilienza e di dialogo costruttivo nello spazio transatlantico". Così, con Adnkronos/Labitalia, Simone Crolla, Consigliere delegato di AmCham Italy, commenta i rapporti tra Usa e Italia dopo gli attacchi di oggi di Trump a Meloni e l'annullamento del Business Forum a Miami.

AmCham Italy lunedì 22 giugno a partire dalle 11.00 nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vinci' a Milano terrà l’assemblea annuale dei soci, in cui verrà approvato il bilancio e saranno elette le nuove cariche sociali con il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Secondo il consigliere delegato della Camera di commercio Usa in Italia "lo stato degli investimenti diretti statunitensi in Italia è solido e strutturato. Oggi parliamo di uno stock di Ide americani nel nostro Paese pari a circa 36 miliardi di dollari, che si traduce in decine di migliaia di posti di lavoro qualificati e in una presenza industriale radicata sui territori. Allo stesso tempo, le imprese italiane hanno costruito una presenza molto significativa negli Stati Uniti, con uno stock di investimenti che supera i 48 miliardi di dollari: oltre sei volte il livello registrato all’inizio degli anni Duemila, a conferma di una relazione economica integrata ormai pienamente bidirezionale. Questo intreccio di investimenti non è solo una cifra nei bilanci, ma un vero moltiplicatore di competenze, innovazione e integrazione nelle filiere globali, che rafforza la competitività di entrambi i Paesi nel contesto transatlantico", sottolinea.

In particolare Crolla ricorda che "i settori trainanti della relazione economica tra Stati Uniti e Italia riflettono le grandi trasformazioni in corso a livello globale. Dal lato americano, l’export verso l’Italia vede al primo posto il comparto pharma & chimica, seguito dall’energia – in particolare Oil & Gas – e poi da trasporti, macchine, ict e metalli di base. Si tratta di ambiti ad alta intensità di capitale, tecnologia e ricerca, dove le aziende statunitensi sono partner fondamentali per il sistema produttivo italiano".

"Dal lato italiano, l’export verso gli Stati Uniti è guidato ancora da pharma & chimica, ma con una forte presenza di macchinari, trasporti, altra manifattura avanzata e prodotti in pelle, in cui il nostro Paese unisce capacità industriale, design e qualità. In questo quadro, sanità, tecnologia ed energia rappresentano autentici 'motori congiunti' della relazione transatlantica: sono i settori in cui le catene del valore italo‑americane sono più integrate e dove vediamo le maggiori opportunità di crescita nei prossimi anni", conclude. (di Fabio Paluccio)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
partnership economiche crisi stabilità crescita condivisa cooperazione economica bilaterale
Vedi anche
Maturità 2026, medico nutrizionista: "Ecco i super food per il cervello" - Video
Maturità, sollievo al classico per Quintiliano. Studenti scientifico: "Prova tosta ma eravamo preparati" - Video
Anne Hathaway è incinta, il video annuncio della terza gravidanza
Caldo e Mondiali, medico-fisiatra: "Un match su 4 in condizioni estreme" - Video
Roma Pride, Francesca Michielin: "Dobbiamo esserci se pensiamo che la Repubblica sia davvero di tutti"
Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migranti - Videonews
Omicidio Mongiello, il presunto killer agì in sella a bici: le immagini
News to go
Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione
Ue, Crosetto: "Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia" - Video
Meloni risponde a Trump: "Allibita, dichiarazioni totalmente inventate" - Video
Michelle Obama fa commuovere Barack, il video dell'omaggio a Chicago
News to go
Sempre più giorni con caldo estremo, l'allarme di Greenpeace


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza