Martech 2025, 42% aziende integra Ia nei propri prodotti

La nuova mappatura appena rilasciata del panorama martech italiano (marketing technology), relativa al 2025, conferma la crescita costante del settore delle tecnologie per il marketing e le vendite. Con un totale di 177 soluzioni software censite, in netto aumento rispetto alle 139 del 2022 e alle 102 del 2021, il report evidenzia un'espansione significativa dell'offerta e un maggiore interesse verso l’innovazione in questo ambito.

Le aziende censite nel report sono suddivise in cinque categorie principali: advertising & promotion, content & experience, social & relationships, commerce & sales e data. In Italia il settore martech italiano è stimato avere un valore complessivo di 250 milioni di euro, con circa 4.500 professionisti impiegati. Un trend rilevante, emerso dall'analisi, riguarda ovviamente l'incremento nell'adozione dell'intelligenza artificiale nelle soluzioni martech.

Attualmente, infatti, il 42% delle aziende dichiara di integrare l'IA nei propri prodotti, rispetto al 30% di due anni fa. L'IA risulta poi particolarmente diffusa nelle aree del content marketing e del conversational marketing, spesso attraverso l'integrazione di Api di OpenAI e altre piattaforme per arricchire le funzionalità offerte.

Tra i player selezionati nella categoria 'Social & relationships' spicca Mr Preno, il crm sviluppato da Titanka! spa, società guidata dal ceo Marco Baroni. Il gruppo, composto da quasi 130 collaboratori, supporta oltre 2.500 strutture in Italia e gestisce mediamente oltre 600 milioni di euro in prenotazioni annuali.

“Essere inclusi tra i migliori player italiani nel Martech 2025 - commenta Baroni - è un grande riconoscimento per il lavoro che abbiamo svolto con Mr Preno. Questo risultato conferma il nostro impegno costante nell'innovazione tecnologica e nel supporto alle strutture ricettive, aiutandole a ottimizzare la gestione delle prenotazioni e migliorare l'esperienza dei clienti".

"Il nostro obiettivo - spiega - è fornire strumenti sempre più avanzati ed efficaci, in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del settore turistico e alberghiero. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per implementare funzionalità all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale e l'automazione dei processi, affinché i nostri clienti possano ottenere risultati concreti e misurabili. Questo riconoscimento ci sprona a continuare su questa strada, consolidando la nostra posizione di riferimento nel mercato".