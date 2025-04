Roma, Futuro Aperto: "Da Fondazione Puzzilli e Big Soup felpa solidale 'Smile More' per studenti"

Fondazione Puzzilli e Big Soup insieme per 'Futuro Aperto-sport e inclusione per i giovani', il progetto nato per promuovere il benessere fisico, la socialità e l’inclusione attraverso lo sport, soprattutto tra gli studenti provenienti da contesti svantaggiati. A sostegno dell’idea è in vendita online da oggi sul sito www.bigsouproma.com la felpa in edizione limitata 'Smile more' che, inserita nella speciale produzione 'In case You didn’t know who i am' dello storico negozio romano, incarna l’essenza della mission della Fondazione Puzzilli: portare gioia e speranza a chi affronta momenti difficili.

“Indossarla - racconta Daniele Puzzilli, fondatore con Giorgia Alese della Fondazione - diventa un invito universale a diffondere positività e a ricordare che il sorriso è un potente strumento di connessione e positività”.

Attraverso il ricavato del progetto, la Fondazione Puzzilli e Big Soup sosterranno alcune scuole del territorio romano fornendo attrezzature sportive, finanziamenti per attività sportive scolastiche e interventi per il miglioramento delle strutture esistenti. Il capo è stato realizzato in blu navy con scritte ricamate e lettere multicolore per rappresentare visivamente i valori di diversità, inclusione e pluralità che Futuro aperto incarna.

La selezione delle scuole si baserà su una serie di criteri che garantiscano l’efficacia e l’equità del progetto: condizione economica degli studenti (Isee medio-basso), carenza di strutture o attività sportive esistenti, numero di studenti coinvolti e impatto sociale previsto, presenza di progetti educativi o sportivi già avviati, valorizzazione dello sport come strumento educativo, inclusivo e preventivo.

Tutte le scuole potranno partecipare e inviare una email a futuroaperto@fondazionepuzzilli.org, specificando: nome e indirizzo dell’istituto, descrizione delle necessità (assenza di attrezzature, strutture inagibili, ecc.), numero di studenti coinvolti e benefici attesi, motivazione e contesto scolastico, eventuali progetti sportivi in corso o in fase di avvio.

Dopo la raccolta delle candidature, la Fondazione Puzzilli e Big Soup valuteranno le proposte e premieranno le scuole che dimostreranno un impegno concreto nel trasformare lo sport in un’opportunità per tutti. Prezzo di vendita della felpa: 90 euro Info: www.fondazionepuzzilli.org e www.bigsouproma.com.