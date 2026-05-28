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Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro riconfermata presidente e ad

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I componenti del consiglio di amministrazione sono: Ciro Campana, Renato Panella, Grazia Termite e Simona Tironi

Paola Nicastro
Paola Nicastro
28 maggio 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paola Nicastro è stata confermata presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La decisione è stata assunta oggi nel corso dell’assemblea dei soci convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione della società.

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"Ringrazio per la fiducia accordata il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone. Questo incarico rappresenta per me un impegno importante nella prosecuzione del percorso avviato in questi anni, volto a mettere sempre più al centro il lavoro, le competenze e la sinergia tra lavoratori, imprese e territori. Continueremo a operare con spirito di collaborazione al servizio delle istituzioni e delle comunità, per accompagnare le trasformazioni del mercato del lavoro e sostenere opportunità concrete di crescita e occupazione", ha dichiarato Paola Nicastro.

I componenti del consiglio di amministrazione sono: Ciro Campana, Renato Panella, Grazia Termite e Simona Tironi. L’assemblea, inoltre, ha espresso un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti per l’impegno profuso e rivolto le congratulazioni ai consiglieri incaricati, augurando buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione.

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Sviluppo Lavoro Italia Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Paola Nicastro
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