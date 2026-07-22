Turismo, Boudrand (Minor Hotels): "Il brand NH si rafforza in Francia, nelle nuove strutture innovazione ed esperienze"

Spazi in cui si fondono innovazione, qualità ed eccellenza per dare vita a esperienze autentiche in una delle destinazioni più iconiche e strategiche d’Europa. E' l'offerta con cui il gruppo Minor Hotels riafferma il suo impegno nell'hospitality sbarcando a Parigi e consolidando il posizionamento del suo brand NH Hotels & Resorts nel mercato francese. Con due nuove strutture entrate a far parte del portfolio e appena rinnovate: NH Paris Gare de l’Est e NH Paris Opéra Faubourg, che si aggiungono a NH Collection Paris Ponthieu Champs Élysées, recentemente inaugurato e primo indirizzo del brand NH Collection a Parigi. Situati in aree strategiche della città, gli hotel rappresentano due anime complementari della 'Ville Lumière': il dinamismo urbano delle grandi stazioni e il fascino senza tempo dei Grands Boulevards.

NH Paris Gare de l’Est è in un edificio haussmanniano, tipico dell’architettura parigina del XIX secolo, di fronte alla storica stazione che dà il nome all’hotel, in posizione strategica per arrivare e per scoprire la città e collegarsi facilmente con il resto d’Europa. La struttura dispone di 207 camere e di cinque sale riunioni. L’estetica, moderna e minimalista, è arricchita da richiami grafici alla storia della stazione. Gli spazi comuni, tra cui un’elegante zona dotata di caminetti, sono stati migliorati per garantire massimo comfort e funzionalità. Non molto distante, NH Paris Opéra Faubourg si trova nel cuore del 9° arrondissement, a pochi passi dall’Opéra Garnier e dai grandi boulevards, indirizzo ideale per viaggi d’affari o leisure. Ospitato all’interno di un edificio del 1880, dotato di 101 camere e suite luminose, l’hotel unisce la ricchezza architettonica a un’estetica contemporanea, dove ogni ambiente è stato progettato con tonalità calde e dettagli che evocano il volto più artistico e sofisticato di Parigi.

Due strutture, quindi, che intendono rispondere alle aspettative dei viaggiatori internazionali, come spiega Alexis Boudrand, Development Director per la Francia di Minor Hotels Europe & Americas, intervistato da Adnkronos/Labitalia.

Minor Hotels è sbarcato a Parigi con ben tre strutture, due delle quali sono entrate molto recentemente nel portfolio del gruppo. Qual è l’obiettivo di questo grande investimento e quanto è importante l’ampliamento del portfolio nella capitale francese?

"Parigi è uno dei mercati dell'ospitalità più iconici e competitivi al mondo e una delle capitali più visitate a livello internazionale, rappresentando una destinazione chiave nella strategia di crescita di Minor Hotels in Europa. Rafforzare la nostra presenza nella capitale francese ci consente non solo di aumentare la visibilità dei nostri brand e del Gruppo in una destinazione riconosciuta a livello globale, ma anche di rispondere alle esigenze di un ampio bacino di viaggiatori internazionali, sia leisure sia business, durante tutto l'arco dell'anno. Minor Hotels ha fatto il suo ingresso nel mercato parigino con quasi 400 camere distribuite sotto due dei suoi brand storici, NH Hotels & Resorts e NH Collection Hotels & Resorts, raggiungendo un traguardo significativo in una piazza dove opportunità di questa portata sono piuttosto rare. L'ingresso di NH Paris Gare de l'Est e NH Paris Opéra Faubourg, insieme al recente debutto di NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées, ci permette di offrire un portfolio più diversificato, in grado di coprire differenti aree della città, profili di viaggiatori ed esperienze di soggiorno. Queste strutture rappresentano un'importante espansione del nostro portfolio. Gli hotel sono gestiti attraverso contratti di management per conto dei proprietari, con i quali abbiamo instaurato una partnership. Al di là dell'incremento della nostra presenza sul mercato, questo investimento e questa collaborazione testimoniano il nostro impegno a lungo termine in Francia e la nostra ambizione di continuare a far crescere i nostri brand nelle destinazioni più strategiche e richieste, mantenendo al contempo elevati standard di qualità, comfort e servizio che contraddistinguono l'esperienza offerta agli ospiti in tutte le nostre strutture".

Entrambe le nuove strutture, NH Paris Gare de l’Est e NH Paris Opéra Faubourg, riflettono l’impegno del gruppo verso innovazione ed eccellenza. In che modo lo esprimono?

"NH Paris Gare de l’Est e NH Paris Opéra Faubourg rappresentano ottimi esempi di come Minor Hotels riesca a coniugare innovazione ed eccellenza, nel pieno rispetto dell’identità e del carattere distintivo di ciascuna destinazione. Gli interventi realizzati sono andati ben oltre una semplice ristrutturazione, trasformando queste storiche strutture in hotel contemporanei, in grado di rispondere alle aspettative dei viaggiatori di oggi, preservandone al contempo il patrimonio architettonico e l'identità locale. L’innovazione si esprime attraverso la riprogettazione delle camere e degli spazi comuni, l’introduzione di servizi e dotazioni più moderni e funzionali e la creazione di ambienti pensati per migliorare comfort, connettività ed esperienza complessiva degli ospiti. Allo stesso tempo, l’eccellenza emerge nell’attenzione al dettaglio che ha caratterizzato ogni fase del processo di rinnovamento: dagli interni accuratamente progettati ai servizi potenziati, fino agli elevati standard qualitativi che contraddistinguono il brand NH Hotels & Resorts. Questi hotel riflettono inoltre le competenze che Minor Hotels è in grado di mettere in campo attraverso il proprio know-how gestionale e la consolidata esperienza operativa valorizzando e riposizionando asset alberghieri distintivi, generando valore per la proprietà e, al contempo, preservandone l’unicità. In quest’ottica, non si tratta soltanto di importanti ingressi nel nostro portfolio, ma anche di casi di riferimento significativi per future opportunità di sviluppo e nuove partnership in Francia e nel resto d’Europa".

I nuovi hotel si trovano in edifici storici riportati al loro splendore coniugando storia e identità con la funzionalità degli spazi e il comfort. Quali sono i plus che offrono?

"Il loro principale punto di forza risiede nella capacità di offrire agli ospiti il fascino e l’autenticità degli edifici storici parigini uniti al comfort, alla funzionalità e agli standard qualitativi moderni, con una gestione da parte di un operatore di comprovata esperienza. Ospitati all’interno di immobili storici accuratamente restaurati, tra cui un elegante edificio haussmanniano di sei piani risalente al 1880, gli hotel conservano la propria identità architettonica e il loro carattere distintivo, integrandoli con un design contemporaneo, servizi e comodità moderne. A questo si aggiunge la loro posizione privilegiata nella capitale francese, un elemento che consente agli ospiti di vivere un’autentica esperienza parigina, dove storia, cultura ed eleganza si fondono armoniosamente con le esigenze del viaggiatore internazionale di oggi".

I due hotel si trovano in zone strategiche della città, quali sono i target di clientela di riferimento e quale la risposta in questi primissimi mesi?

"NH Paris Opéra Faubourg è particolarmente apprezzato dagli ospiti alla ricerca di un’esperienza parigina più immersiva e autentica. Situato nel vibrante 9° arrondissement, a breve distanza dall’Opéra Garnier, da Montmartre e dai Grands Boulevards, si rivolge soprattutto ai viaggiatori leisure interessati a cultura, shopping, gastronomia e patrimonio artistico della città. Allo stesso tempo, attrae anche una clientela business che desidera soggiornare in una struttura dal carattere più boutique, nel cuore di Parigi. NH Paris Gare de l’Est, invece, può contare su un’eccellente accessibilità. Situato di fronte a una delle principali stazioni ferroviarie della capitale francese e nelle immediate vicinanze di Gare du Nord, è particolarmente adatto a viaggiatori d’affari, ospiti internazionali e a chi unisce il soggiorno a Parigi ad altre destinazioni europee. A partire da marzo 2027, inoltre, il collegamento ferroviario Cdg Express unirà Gare de l’Est all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle in soli 20 minuti, con fermata proprio di fronte all’hotel. Al tempo stesso, la vicinanza alle principali attrazioni e ai quartieri iconici della città lo rende una scelta interessante anche per chi visita Parigi per un breve soggiorno. Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni definitive, entrambe le strutture rinnovate hanno già contribuito a rafforzare l’offerta di Minor Hotels nella capitale francese e hanno ricevuto un riscontro positivo da parte dei viaggiatori alla ricerca di esperienze autenticamente locali, senza rinunciare a qualità, funzionalità e comodità".

Ci sono delle esperienze o dei servizi particolari in programma, anche dal punto di vista dell’offerta food&beverage?

"Le due strutture NH Hotels & Resorts propongono due modi complementari di vivere Parigi. NH Paris Opéra Faubourg accompagna gli ospiti alla scoperta del patrimonio artistico, culturale e lifestyle della città, traendo ispirazione dal mondo del balletto, della moda e dall’eleganza dei Grands Boulevards. NH Paris Gare de l’Est, invece, celebra il ruolo di Parigi come porta d’accesso all’Europa, combinando il fascino storico di uno dei quartieri ferroviari più iconici con comfort contemporaneo e una connettività senza pari. Insieme, le due strutture offrono esperienze autentiche, un design distintivo e accoglienti spazi dedicati alla ristorazione e al beverage, consentendo agli ospiti di scoprire le diverse anime della città. In entrambi gli hotel, gli ospiti possono rilassarsi in eleganti e informali lounge bar, ideali per concedersi una pausa dopo una giornata trascorsa tra visite, appuntamenti di lavoro o shopping. Situato a pochi passi dal prestigioso Triangolo d’Oro, che ospita boutique di lusso, maison di moda e attrazioni culturali rinomate, NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées propone agli ospiti una selezione di esperienze esclusive pensate per immergersi nell’autentico stile di vita parigino. Gli ospiti possono esplorare Parigi da una prospettiva privilegiata, a bordo di un sidecar d’epoca, partecipando a tour privati che includono luoghi simbolo come la Torre Eiffel, il Louvre e Notre-Dame. Per gli appassionati di gastronomia, l’hotel offre inoltre laboratori pratici dedicati alla preparazione dei macaron e della pasticceria francese, una delle tradizioni culinarie più celebri della Francia. L’Angle des Champs, il nuovo signature restaurant di NH Collection Ponthieu Champs-Élysées, unisce l’eleganza della cucina francese al calore e ai sapori della gastronomia iberica, nel cuore del celebre 8° arrondissement di Parigi. L’esperienza si completa con proposte esclusive firmate Galeries Lafayette Haussmann, tra cui sfilate di moda private e sessioni di shopping personalizzate, che permettono agli ospiti di scoprire il meglio dello stile parigino. Nel loro insieme, queste esperienze rafforzano il posizionamento dell’hotel come autentica porta d’accesso alla cultura, alla gastronomia e alla moda parigina, andando oltre il semplice soggiorno e offrendo una vera immersione nell’inconfondibile 'art de vivre' della città".

(di Alessia Trivelli)