Doppia festa per l'Università Luiss Guido Carli: Cerimonia di Benvenuto alle Matricole e 25° posto nel ranking mondiale del Financial Times

L'Università Luiss Guido Carli di Roma inaugura il nuovo anno accademico con la Cerimonia di Benvenuto alle matricole e, al tempo stesso, un importante traguardo: il 25° posto nel ranking mondiale del Financial Times per la Laurea Magistrale in Management, guadagnando cinque posizioni rispetto al 2023. Il prestigioso risultato, celebrato nell'Aula Magna del Campus, è frutto di un investimento costante in un’offerta formativa dai contenuti innovativi, che pone crescente attenzione allo sviluppo e alla diffusione delle nuove tecnologie con un focus specifico sulla AI come motore di opportunità e generatore di valore.