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Federmanager: tre proposte al Governo per rilanciare le PMI, trattenere i talenti e rafforzare il Piano Mattei

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07 luglio 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una fiscalità d'impresa più favorevole alla crescita delle Pmi, l'impiego di manager qualificati nell'ambito del Piano Mattei e un regime fiscale più competitivo per trattenere in Italia i giovani talenti. Sono questi i tre interventi strutturali presentati da Federmanager nel corso del Forum nazionale 2026, svoltosi all'Auditorium Antonianum di Roma. Nel suo intervento, il presidente Valter Quercioli ha illustrato il Manifesto Federmanager 2026, un documento programmatico che raccoglie dieci proposte di policy con l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano. Secondo la Federazione, la managerialità rappresenta una leva strategica per sostenere la crescita delle piccole e medie imprese, accompagnare le trasformazioni industriali e contribuire alla tutela della competitività del Paese.

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