Global Welfare Summit, Fiaschi (Manageritalia): “Questione natalità deve essere condivisa”

“Occorre un cambio culturale importante, non bisogna più parlare di maternità o paternità, la questione natalità deve essere condivisa. Ecco perché riteniamo davvero utile cominciare a parlare di genitorialità”. Sono le parole di Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia, a margine del 'Global Welfare Summit', il più importante evento sul welfare globale in Italia, in svolgimento a Villa Miani a Roma, organizzato da Italian Welfare e patrocinato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.