Innovazione, Coccon: "A Rome Startup Week spazio a giovani futuri leader del nostro Paese"

“Rome Startup Week è giunta alla quinta edizione, l'idea è di creare una manifestazione, un festival che sia un momento di contatto tra l'innovazione della tecnologia e il mercato dei capitali. Abbiamo diversi talk, workshop, più di 60 ospiti, speaker internazionali italiani e attendiamo nelle due giornate almeno 5.000 persone. L'idea è quella di dare spazio ai giovani, alla tecnologia, considerando che saranno i futuri leader del nostro Paese”. Così Giuseppe Coccon, organizzatore Rome Startup Week, durante il festival dove innovazione e tecnologia ispirano i futuri leader del nostro Paese e incontrano il mercato dei capitali, al Gazometro di Roma.

“Abbiamo organizzato con il ministero delle imprese del Made in Italy - dice - il primo policy hackathon nazionale dove un centinaio di innovatori, imprenditori, rappresentati del mondo delle università e delle istituzioni, si sono incontrati per creare delle proposte che hanno come unico obiettivo quello di limitare e frenare la fuga dei cervelli e dei talenti italiani all'estero, creando possibilmente delle infrastrutture e delle soluzioni in modo che anche gli stranieri possano venire in Italia.”

Coccon aggiunge: “Il capitale umano è alla base di tutte le aziende, è fondamentale. Crediamo nei giovani e dobbiamo evitare che, come è successo negli ultimi due anni, duecentomila giovani italiani vadano a lavorare e a vivere all'estero. Per riportarli in Italia servono infrastrutture tecnologiche e relazionali, stipendi più alti e un sistema che li sorregga”.