Lavoro, assessore Lombardia Tironi: "Mentalità aziende cambiato, aprano porte per mostrarlo"

Permessi dedicati, benefit, asili nido, addirittura corsi di yoga: le aziende che spesso faticano a trovare le competenze di cui hanno bisogno, fanno sempre di più per trattenere i loro dipendenti. "Il mondo si è rovesciato", dice all'Adnkronos l'assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, raccontando che "durante il mio primo anno da assessore al lavoro ho visitato tante imprese, scoprendo che le persone ora valutano molto attentamente quello che gli va di fare. Quindi le aziende, che sono molto attente alla forza lavoro, hanno iniziato a cambiare mentalità, mettendo al centro la qualità di vita delle persone, iniziando a dare permessi dedicati, ad inserire benefit, asili, insomma di tutto pur di tenersi i lavoratori validi vicino".

E' nata anche dalla necessità di far sapere a tutti come sta cambiando (in meglio) il mondo del lavoro che l'assessore ha deciso di lanciare LabLab, la nuova web app che dal prossimo anno scolastico metterà direttamente in contatto il mondo produttivo e gli studenti degli ultimi due anni di superiori, portandoli dentro alle realtà che più li attirano. "Visitando tante aziende mi sono resa conto che le imprese investono sempre di più nel welfare aziendale e all'attenzione alla persona. Questo noi vogliamo trasferirlo ai nostri ragazzi e l'unico mezzo che abbiamo a disposizione è portarli all'interno delle nostre aziende".

Da qui l'appello al mondo produttivo ad "aprire i loro cancelli e accogliere i nostri ragazzi e in alcuni casi anche le loro famiglie, per trasferire tutto il valore e l'importante investimento che stanno facendo per essere sempre più competitivi in un mercato del lavoro in continua evoluzione. Se ai ragazzi questo non lo raccontiamo e non li facciamo innamorare dei lavori, soprattutto di quelli che verranno, non riusciremo a contrastare il mismatch tra domanda e offerta".