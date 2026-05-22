Lavoro, Tango (ANM): "Diritti vanno attuati, non solo proclamati"

"Padri e madri costituenti ebbero l'intuizione di fondare sulla parola lavoro la nostra Repubblica. Il diritto al lavoro non va solo proclamato, mentre noi continuiamo ad assistere a precariato, morti sui posti di lavoro e già economy con caporalato. Ci si è allontanati dall'idea Costituzionale del lavoro". Ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 - Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma.