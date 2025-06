Lavoro, Zangrillo: "Assemblea Assolavoro importante momento di confronto, le agenzie sono centrali'

Il ministro per la Pubblica amministrazione, in un video messaggio inviato all'assemblea pubblica dell'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro

"La vostra assemblea generale rappresenta un importante momento di dialogo e confronto sui temi del mondo del lavoro. Il titolo del vostro evento di oggi è un invito a riflettere sui cambiamenti in atto e sul ruolo che la pubblica amministrazione sta giocando in un contesto economico e sociale in continua evoluzione". Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, in un video messaggio inviato all'assemblea pubblica di Assolavoro, l'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro.

Zangrillo ha ricordato che "la Pa non è un'organizzazione composta solo da uffici e sportelli ma è spina dorsale del Paese fatto di capacità e di donne e uomini che garantiscono ogni giorno servizi essenziali per cittadini", ha continuato. E per Zangrillo "mettere le persone al centro è categorico per riuscire a erogare servizi che siano in linea con i nostri utenti: cittadini e imprese, e infatti siamo passati da una gestione amministrativa a una gestione strategica delle nostre persone, che devono essere valorizzate".

Zangrillo ha quindi sottolineato che "stiamo lavorando per strutturare una pa al passo con i tempi e seguendo un metodo preciso, l'ascolto e la capacità di confronto". "Vi ringrazio per il supporto che state offrendo nel percorso di modernizzazione delle nostre organizzazioni, e voglio sottolineare come le vostre aziende stiano fornendo un contributo fondamentale per dare un mercato del lavoro sempre più capace di rispondere alle esigenze delle imprese e di favorire il match tra domanda e offerta che è uno dei grandi temi a cui ci stiamo dedicando", ha concluso.