A Giungano Festa dell'Antica Pizza Cilentana, sei giorni di sapori, suoni e tradizioni

Nel cuore del Cilento, il borgo di Giungano si prepara a festeggiare la diciottesima edizione della 'Festa dell'Antica Pizza Cilentana', un appuntamento imperdibile che esalta uno dei piatti più rappresentativi del Cilento. L'evento, che si terrà dal 6 all'11 agosto prossimi, è organizzato con passione da Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola dell'Associazione Cilentum Pizza. La 'Festa dell'Antica Pizza Cilentana' è diventata un evento annuale molto atteso, dedicato alla celebrazione della pizza cilentana e delle tradizioni culinarie locali. Ospitato nel suggestivo borgo di Giungano, noto per la sua storia e autenticità, l'evento offre un ricco programma di spettacoli culturali, esibizioni musicali e attività volte a valorizzare il territorio e le sue radici storiche.

"Siamo orgogliosi di annunciare la diciottesima edizione della Festa dell'Antica Pizza Cilentana" afferma Pietro Manganelli dell'Associazione Cilentum Pizza. "Questo evento riflette il nostro amore per la tradizione culinaria e culturale del Cilento, e desideriamo condividere con tutti i visitatori il sapore unico dell'antica pizza cilentana in un'atmosfera di convivialità", sottolinea.

Giuseppe Coppola aggiunge: "La Festa dell'Antica Pizza Cilentana è un'opportunità speciale per unire le persone attraverso la cultura, la musica e la cucina. Il nostro impegno nel creare un programma musicale importante riflette il nostro lavoro che non si limita a poche settimane ma un intero anno. Invitiamo tutti a partecipare e a scoprire i sapori autentici del Cilento. Non solo pizza, ma anche una varietà di piatti tipici che rappresentano questo magico territorio”, conclude.

Durante la festa, oltre alla pizza cilentana, i visitatori potranno gustare una vasta gamma di piatti tradizionali come antipasti cilentani, lagane e ceci, fusilli, mulegnane mbuttunate, patate cu a cauzodda, scauratieddi, zeppole cresciute e molte altre prelibatezze preparate da autentiche signore cilentane.

Ogni sera ci sarà un forno dedicato a diversi ospiti che cambieranno di giorno in giorno; 6 agosto, La pizzeria Vincenzo Capuano; 7 agosto, La pizzeria Boris; 8 agosto, Pizzeria Vittoria; 9 agosto, Vicceria; 10 agosto, Storie di pane; 11 agosto, pizzeria Mo Veng. Anche gli amanti del gluten free avranno il loro forno dedicato e fra le pizzerie troviamo: Positano, Alleria e Mondo senza glutine.

Previsto anche un programma musicale ricco di appuntamenti imperdibili e il Premio Giungano. La kermesse, guidata dal direttore artistico Michele Pecora in collaborazione con la poliedrica Melissa Di Matteo, proporrà un vero viaggio nella musica popolare e contemporanea, ricco di contaminazione. Michele è un figlio del Cilento, che ha saputo, nella sua lunga e fortunata carriera, rimanere “a tempo con i tempi”, la sua musica è frutto anche dell’amore per la sua terra, e la passione nella direzione artistica di questo evento, ne è una dimostrazione. “Una nuova edizione, un rinnovato entusiasmo e la voglia di superarci, di nuovi stimoli e colori, anche quest’anno ospitiamo -sottolinea Pecora- grandi protagonisti della musica internazionale per accogliere nuovi testimonial, ma anche far conoscere e presentare il Cilento in un vero incontro tra musicisti che hanno la gioia dello scambio e del mettersi sempre in gioco, e ritrovarsi”.

Il 6 agosto in programma i Tazenda, in esclusiva regionale, il gruppo che porta nel mondo l’Italia e la Sardegna etno-pop rock: da Spunta la luna dal monte a Pitzinnos in sa gherra, brano scritto con Fabrizio De Andrè; 7 agosto, Artisti Cilentani Riuniti, una serata unica che festeggia il territorio e i 35 anni dell’Agrioil; 8 agosto: Sicily Folk Orchestra, con Simona Sciacca, una conceptbandallargata, con focus sulla Sicilia, i suoi ritmi, i suoi canti; 9 agosto: Gabriele Esposito, il cantautore napoletano classe '98, che dalle strade di Napoli, diventa virale e così l'EP "Via Scarlatti" supera i 15 milioni di visualizzazioni e streams; 10 agosto: Pietra Montecorvino, la cantante e attrice italiana, dalla voce e personalità unica; 11 agosto: 99 POSSE, lo storico gruppo napoletano tra contaminazione e innovazione continua, da Curre curre guagliò a Quello che…

Verrà consegnato inoltre il Premio Nazionale Giungano Cilentum, a personalità e artisti che hanno saputo contaminare, “esportare” nel mondo e tramandare la tradizione cilentana e popolare italiana, con metodi moderni e innovativi. L'evento è aperto a tutti e i biglietti possono essere acquistati sul posto o tramite il sito cilentumpizza.it. La festa è Plastic Free e offre opzioni Gluten Free. L'evento è sostenuto dalla Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e dal Comune di Giungano, Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento. Main sponsor: Caputo il Mulino di Napoli, Olio Stilla, Cilento Delizie, BCC Capaccio Paestum e Serino, Planet, Madant Frutta, BCC Aquara, Domus Laeta, Agrioil, AgroSystem, Maida, Coca Cola, Convergenze, Peroni Nastro Azzurro, Pomilia, Aristea, Royal Paestum, Di Sessa Costruzioni e Paestum Service