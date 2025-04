Viola by Pullover, tra tecnologia e artigianalità debutta la piattaforma noleggio sartoriale

Viola Palmieri: "Quel patrimonio di conoscenze, quella cura maniacale per i dettagli, quel saper fare che si tramanda di generazione in generazione: ecco cosa significa davvero Made in Italy"

Il brand Viola by Pullover, fondato da Viola Palmieri, annuncia il lancio ufficiale di Vbp, la nuova piattaforma di noleggio sartoriale che unisce artigianalità, tecnologia e sostenibilità (violabypullover.it). Il progetto verrà presentato ufficialmente a Milano domani 15 aprile all’Hotel Diana Majestic (viale Piave 42, Milano) alle ore 18, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, una data simbolica che celebra l'eccellenza della tradizione manifatturiera italiana, di cui Viola by Pullover è autentica espressione. All'evento parteciperà anche Benedetta De Luca, creatore molto attiva sui temi dell’inclusione e la disabilità che indosserà uno dei suoi abiti.

Il brand Viola by Pullover, nato nel 2012 a Cagliari da una tradizione familiare di artigianato sartoriale, è diventato un punto di riferimento per una moda femminile, inclusiva e consapevole. Con capi realizzati interamente in Italia, materiali pregiati e una cura maniacale per i dettagli, il brand ha conquistato una community affezionata, con oltre 60.000 follower su Instagram.

"Sono cresciuta - dice all'Adnkronos/Labitalia Viola Palmieri - osservando mia madre lavorare nel suo laboratorio di maglieria e sartoria. Quel patrimonio di conoscenze, quella cura maniacale per i dettagli, quel saper fare che si tramanda di generazione in generazione: ecco cosa significa davvero Made in Italy. Con Vbp portiamo questa tradizione nel futuro, integrando nanotecnologie e intelligenza artificiale, ma mantenendo intatto il cuore artigianale che rende unico ogni nostro capo. Non si tratta solo di preservare un'eredità culturale, ma di dimostrarla viva e capace di rinnovarsi, rimanendo fedele alle sue radici".

"Ho scelto consapevolmente - sottolinea - di non seguire il modello del fast fashion perché credo in un futuro della moda più responsabile. Con Vbp proponiamo un'alternativa concreta: capi di alta qualità, trattati con nanotecnologie, che possono vivere molteplici vite attraverso il rental. Ogni abito che realizziamo racconta non una, ma tante storie diverse, passando da una donna all'altra e arricchendosi di significato ad ogni utilizzo. E' la nostra interpretazione della second hand economy, ma elevata all'alta sartoria: non solo riduciamo l'impatto ambientale, ma creiamo una comunità di donne unite dal filo invisibile della condivisione. La sostenibilità per noi non è un trend di marketing ma una filosofia: valorizzare il lavoro artigianale, ridurre gli sprechi e creare un legame autentico tra le donne e ciò che indossano".

Grazie ad un avatar Ia personalizzato 'Violetta' ogni cliente, anche a distanza, avrà la possibilità di essere seguita e consigliata nella scelta del look perfetto, proprio come fa Viola nel suo atelier. "Crediamo - spiega -che il futuro della moda sia possibile. Vogliamo restituire valore agli abiti e alle storie che raccontano, senza rinunciare allo stile".

"La vera eleganza - fa notare Viola Palmieri - non conosce taglie o età. Nella mia esperienza da stilista, ho imparato che ogni donna merita di sentirsi speciale e valorizzata attraverso ciò che indossa. Da qui nasce la nostra attenzione alla vestibilità: studiamo i tessuti e i tagli per esaltare la silhouette naturale di ogni corpo, senza imporre standard irrealistici. Per questo ci tengo che anche acquistando online le mie donne abbiano la stessa attenzione che dedico loro in atelier e per farlo ho realizzato l’avatar Violetta per consigliarle ed essere il più possibile empatico. Non è solo una questione estetica ma di empowerment: quando una donna si guarda allo specchio e si riconosce bella nella sua unicità, acquista una sicurezza che va ben oltre l'abito che indossa. E' questa la vera missione di Viola by Pullover".