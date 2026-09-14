Domani e mercoledì 16 settembre, sciopero nazionale dei medici, promosso dal Sindacato medici italiani (Smi) contro l'accordo stralcio sulle Case della comunità del 23 giugno scorso.

Le motivazioni dello sciopero

Lo Smi spiega quali sono le motivazioni della protesta che vede al centro un secco "no al debito orario nelle Case di comunità e al ruolo unico in Medicina generale". Il sindacato dice, poi, "sì all'istituzione del doppio canale con accesso volontario alla dipendenza, sì all'attivazione della scuola di specializzazione universitaria in Medicina generale, sì alla reintroduzione dell'area della Medicina dei servizi, sì all'implementazione degli organici del 118 e sì al riconoscimento di adeguate tutele (infortunio, maternità, etc.)".

Durante lo sciopero sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano Palermo, Napoli e Pescara. "In assenza di impegni precisi della parte pubblica, i medici sono stati costretti allo sciopero", dichiara la segreteria nazionale dello Smi, rivolgendo un "appello a tutti i medici, iscritti Smi e non, per un'azione unitaria di difesa della professione". "Continueremo, da parte nostra, nell'impegno per la difesa della dignità dei medici e per il diritto alla salute dei cittadini", assicura la sigla.

Il calendario delle manifestazioni

Questo il calendario delle manifestazioni e assemblee in programma per domani, martedì 15 settembre. Roma: dalle 10 alle 13, presso la sede del sindacato, assemblea aperta a tutti i medici del Lazio in via Sambucuccio d'Alando al civico numero9. A Napoli dalle 11.30 presso la sede della Rai in via Guglielmo Marconi al 9. A Pescara dalle 9.30 presso l'Hotel Regent al Lungo Mare Colombo Cristoforo al 64. A Palermo dalle 10.30 in piazza Ottavio Ziino, sede assessorato alla Salute Regione Siciliana. A Milano dalle 10 alle 12 Smi aderisce alla manifestazione organizzata dalla Lamg (Libera associazione di Medicina generale) in piazza Duca d'Aosta.