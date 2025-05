Mirabilandia, apre centro estivo per figli dipendenti

Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, rafforza il suo impegno verso il benessere dei propri dipendenti e della comunità locale lanciando un innovativo centro estivo - in collaborazione con l’associazione Tralenuvole - dedicato ai figli dei propri collaboratori e non solo, con l’obiettivo di supportarli nella gestione dell'equilibrio tra vita lavorativa e familiare, in particolare durante il periodo estivo. A partire dal 16 giugno e fino alla riapertura delle scuole, il Mirabilandia summer camp offrirà ai piccoli ospiti un'esperienza estiva unica e ricca di opportunità, aperta anche ai bambini e ai ragazzi della comunità locale, che potranno usufruire del servizio. Grazie alla posizione strategica delle aree verdi e dei servizi situati di fronte agli uffici, i partecipanti potranno godere di un ambiente ludico-educativo a pochi passi dai luoghi di lavoro dei genitori. Inoltre, in caso di condizioni meteorologiche instabili, gli spazi al coperto garantiranno la continuità delle attività.

Il Mirabilandia summer camp, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni – suddivisi in due fasce d’età (6-11 anni e 12-15 anni) – propone un'esperienza educativa e ricreativa speciale, in un contesto unico nel suo genere. Le giornate si articoleranno tra attività all’aperto, giochi di squadra, sport e supporto allo studio, favorendo il benessere psico-fisico dei bambini e maggior serenità scolastica prima del ritorno sui banchi di scuola. Non mancheranno i momenti creativi, con laboratori di arte, pensati per valorizzare i talenti di ciascuno, insieme ai progetti didattici che promuoveranno curiosità, autonomia e apprendimento in modo dinamico e divertente. Il tutto sarà infine arricchito da giornate a tema, pensate per rendere ogni settimana unica e ancora più coinvolgente. Completano l’offerta, l’ingresso giornaliero alle attrazioni di Mirabilandia e Mirabeach, per momenti indimenticabili tra divertimento e natura.

Mirabilandia sosterrà l’iniziativa attraverso un contributo welfare aziendale, proporzionale al numero di settimane di iscrizione al centro estivo, con l’obiettivo di alleggerire l’onere economico a carico dei dipendenti e rendere l’opportunità ancora più vantaggiosa per il personale del più grande parco divertimenti d’Italia.

“Siamo il primo parco divertimenti in Italia - spiega Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia - a promuovere un summer camp per i figli dei dipendenti, ma anche per i ragazzi della zona, Il nostro è un lavoro che si svolge soprattutto nel periodo estivo quando i bambini sono a casa da scuola e dare ai nostri collaboratori la possibilità di lavorare in tranquillità, sapendo che i loro figli si stanno divertendo e sono impegnati in attività, ma che soprattutto sono molto vicini, è un modo per ripagarli del loro impegno. Promuovere un ambiente di lavoro che supporti le esigenze familiari è un modo per dimostrare quanto Mirabilandia tenga al benessere complessivo dei suoi collaboratori, oltre che alla felicità dei propri ospiti”.

“Abbiamo fondato Tralenuvole - commenta Maria Francesca Piccini, presidente dell’associazione Tralenuvole - per offrire ai bambini un posto in cui i giovani possano meravigliarsi, dove regni la creatività, la fantasia e la voglia di stare insieme con entusiasmo, in sicurezza, con l’opportuna dose di leggerezza. Da oltre 10 anni accogliamo centinaia di bambine, bambini, ragazzi e ragazze per passare insieme delle estati indimenticabili. Siamo grati a Mirabilandia per averci scelto per iniziare assieme questa avventura e non vediamo l'ora di conoscere tutti i ragazzi e tuffarci nel divertimento”.

Per maggiori informazioni e dettagli: Open day online Mirabilandia Summer Camp - 29 maggio ore 18.30 link nel sito: www.associazionetralenuvole.it/camp-estivi/mirabilandia-summer-camp.