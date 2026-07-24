circle x black
Cerca nel sito
 

Dazi, ExportUsa: "Cambiamento migliorativo per le nostre imprese, ecco come si calcola da oggi"

sponsor

Il commento del presidente della società di consulenza

Dazi, ExportUsa:
24 luglio 2026 | 16.32
Alessia Trivelli
LETTURA: 1 minuti

"Cambia la normativa sui dazi d'importazione Usa per i prodotti provenienti da Italia ed Europa. Un aggiornamento che porta una notizia migliorativa per le nostre imprese esportatrici". Ad affermarlo Lucio Miranda, presidente di ExportUsa, società di consulenza che aiuta le imprese a inserirsi e a esportare nel mercato americano. Ma cosa cambia da oggi? "Scadono - precisa Lucio Miranda - i dazi temporanei previsti dalla Section 122 (in vigore dal 24 febbraio) ed entrano ufficialmente in vigore i nuovi dazi della Section 301. La differenza fondamentale sta nel metodo di calcolo: prima (section 122) il dazio del 10% si aggiungeva al dazio base Mfn (Most Favored Nation), mentre oggi (Section 301) il dazio fissa un tetto massimo complessivo del 10%".

Miranda fa un esempio pratico: "Esportazione di un compressore industriale (dazio Mfn: 4,2%). Fino a ieri (Section 122): 4,2% (Mfn) +10% (aggiuntivo), pari al 14,2% di dazio totale. Da oggi (Section 301): 4.2% (Mfn) + 5,8% (integrativo), pari al 10% di dazio totale. E per i prodotti con dazio Mfn già superiore al 10%? "Il dazio aggiuntivo della Section 301 è pari allo 0% (si applica solo il dazio base)".

"Rispetto sia alla Section 122, sia ai precedenti dazi reciproci Ieepa che fissavano il tetto al 15%, la misura entrata in vigore oggi garantisce una riduzione sensibile dei costi di importazione sul mercato americano", assicura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dazi export USA imprese consulenza
Vedi anche
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza