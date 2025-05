Estate, Openjobmetis: "Oltre 2500 opportunità lavorative dalla gdo al turismo agricoltura e logistica"

La stagionalità estiva, al pari di quella invernale, offre un doppio binario: da un lato occupazioni temporanee per chi cerca flessibilità, dall’altro vere e proprie occasioni di inserimento in contesti dinamici e qualificanti

Con l’arrivo del caldo, si apre una nuova stagione di opportunità nel mercato del lavoro: anche nel 2025, l’estate si conferma infatti un periodo particolarmente favorevole per chi è alla ricerca di un’occupazione, sia essa stagionale che continuativa. Openjobmetis, tra le principali agenzie per il lavoro in Italia, segnala oltre 2.500 posizioni aperte in tutta la Penisola, distribuite in numerosi settori chiave, con richieste che coprono l’intero territorio nazionale. Grande distribuzione organizzata (gdo) e retail, anche quest’anno, si attestano tra i comparti con il maggior numero di richieste: sono oltre 500 le posizioni aperte per cassieri, scaffalisti e addetti vendita, con una forte concentrazione in Veneto, Lombardia, Campania, Puglia, Calabria, Liguria, Lazio e Sicilia. Particolarmente rilevanti le richieste nei grandi centri commerciali del Sud, come quelli di Marcianise, Salerno e Pontecagnano, nonché nella provincia di Cosenza. A livello territoriale, spiccano 50 posizioni aperte tra Verona, Mantova e il Trentino, 30 nel Veneto orientale, altre 30 tra Roma e Latina, 20 a Genova e 15 nelle aree di Ragusa e Siracusa.

Accanto al commercio, il turismo e la ristorazione rappresentano una colonna portante dell’occupazione estiva. Sono circa 400 le risorse stagionali ricercate, con oltre 200 unità tra camerieri e cuochi richiesti in Trentino-Alto Adige per strutture alberghiere, ristoranti e bar. Le offerte non mancano anche in altre destinazioni ad alta vocazione turistica, tra cui Ostuni, Lecce, Catania, Siracusa, Palermo, Roma, La Spezia, Jesolo, Lignano, Trieste e la costa toscana della Versilia. Le aziende cercano soprattutto profili specializzati come commis, barman, chef, receptionist e personale di sala per hotel e stabilimenti balneari.

L’agricoltura resta uno dei settori stagionali più attivi, con circa 850 posti disponibili tra raccolta e confezionamento. L’Emilia-Romagna guida la classifica con 380 addetti alla cernita della frutta, 150 alla raccolta e 150 carrellisti, distribuiti tra Faenza, Ferrara, Castel Bolognese e Bagnacavallo. Seguono la Puglia, con 50 addetti alla raccolta dell’uva da tavola tra Barletta e Bisceglie, e la Sicilia, dove si cercano 50 operatori a Mazzarrone e Carlentini e 10 trattoristi nell’area di Siracusa. Ampio anche il ventaglio di proposte nel settore produzione e confezionamento alimentare, con circa 500 figure richieste tra operai di produzione, addetti al confezionamento e controllo qualità in aziende del Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Calabria e Piemonte. Attenzione particolare ai turni estivi in aziende come Egidio Galbani (Pavia) e in alcune vetrerie del piacentino.

Nel comparto logistica e trasporti sono oltre 300 le risorse richieste, tra magazzinieri, autisti e carrellisti. In Emilia-Romagna e Lombardia si segnala una particolare concentrazione: 60 conducenti di carrelli elevatori a Faenza, 30 magazzinieri tra Mantova e Verona, 20 operatori di macchine a Vicenza e 10 autisti con patente B e C tra Pontedera e Livorno. Non mancano poi le richieste in servizi e facility management, con 14 addetti alle pulizie in località balneari come Jesolo, Lignano e Trieste, una ventina di risorse per il controllo accessi a Rho Fiera e 10 operatori per lavanderie industriali nella zona della Valdinievole.

Altri comparti attivi includono i call center, con 20 operatori inbound richiesti a Bari, il settore metalmeccanico e del montaggio con una decina di posizioni tra Napoli e Torino per l’aeronautica, oltre a fresatori e saldatori in Irpinia. Infine, anche il settore vinicolo registra movimenti con 10 addetti alle attività di cantina richiesti a Ortona.

“L’estate - commenta Elisa Fagotto, candidate manager di Openjobmetis - continua a rappresentare uno snodo strategico per il mercato del lavoro. La stagionalità estiva, al pari di quella invernale, offre un doppio binario: da un lato occupazioni temporanee per chi cerca flessibilità, dall’altro vere e proprie occasioni di inserimento in contesti dinamici e qualificanti. Sempre più spesso, infatti, una prima esperienza estiva si trasforma in una collaborazione stabile nel tempo”.